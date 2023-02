Hoje em dia totalmente esquecidos e preteridos pelas salas dentro de shopping centers, os cinemas de rua eram até o final da década de 1970 a melhor maneira de se assistir a um filme. Seja do distante bairro de Guaianases ao centro da cidade não faltavam salas de exibição próximas das pessoas. Entre os bairros mais dotados de cinemas na primeira metade do século 20, o populoso e agitado Brás era o mais bem mais servido da cidade.

E foi no finalzinho da década de 1930 que o mesmo Brás recebeu aquele que por muitos anos ostentou o título de maior cinema da América do Sul: o Cine Universo.

Projetado pelo renomado arquiteto paulistano Rino Levi o Cine Universo era inicialmente de propriedade da Companhia Paulista de Cinemas, donos de diversas salas em São Paulo, e era administrado pela Empresa Serrador, do empresário hispano-brasileiro Francisco Serrador Carbonell. Seu grupo gerenciava diversos cinemas na cidade na época de inauguração do Universo, entre eles Odeon, Bandeirantes, Broadway e o Alhambra.

Inaugurado em 8 de abril de 1939 o Cine Universo foi imediatamente um grande sucesso. Chamava a atenção do público não apenas pelo seu tamanho e por seu sistema de ventilaçãoã, como especialmente por seu teto móvel, que permitia que uma parte do público (de um total de 4500 lugares) pudesse contemplar o céu enquanto assistia a um filme.

Marlene do Nascimento, 76 anos, a mãe de quem escreve este artigo, conta que já bem pequena ia com frequência ao Universo levada por seus pais e irmãos mais velhos para assistir a filmes do Tarzan. Segundo ela a abertura do teto era uma atração à partem especialmente nas sessões noturnas.

Logo na entrada do cinema, voltado para a avenida, existia tabacaria com doceira e café, sala de espera e dois outros pontos que eram disponíveis para locação. De acordo com uma matéria publicada em jornal da época, em 1946, os espaços eram bastante concorridos e raramente ficavam vazios.

A planta do Cine Universo foi projetada de maneira bastante versátil, com a sala de exibição projetada da metade para frente do lote o que permitiu décadas mais tarde uma grande reforma, de arquitetura controversa, que incluiu a construção de um edifício residencial e a transformação da parte dianteira do saguão em uma galeria comercial, que à sua maneira se mantém até os dias atuais.

A decadência dos cinemas de rua também atingiu ao Universo, tal qual a totalidade das diversas salas concorrentes próximas, que igualmente perderam público e começaram a ficar desatualizados, velhos e com exibição atrasada de lançamento, excesso de reprisas e em alguns casos, a mudança para filmes eróticos ou pornográficos. O Cine Universo encerraria suas atividades de vez no início da década de 1980.

Posteriormente o cinema trilhou o mesmo caminho que inúmeras outras salas de cinema de rua espalhadas por São Paulo e Brasil afora, virando igreja evangélica. Atualmente o espaço é ocupado pela Igreja da Plenitude do Trono de Deus. Quanto ao teto móvel há muito tempo foi fechado, enquanto a bela estrutura onde ficava o luminoso escrito “Universo” (veja a foto na galeria) fora demolida. Lamentável.

A seguir você confere um comparativo entre a fotografia de satélite de 1958, do site Geoportal, e a imagem atual feita pelo Google Earth. Reparem que na primeira é bem visível o teto móvel enquanto na segunda ele já está fechado de vez. Na primeira imagem ainda não existia o Condomínio Cine Universo.

GALERIA DE FOTOS – CINE UNIVERSO:

SHOW DE ROBERTO CARLOS:

Nota sobre o show de Roberto Carlos no Cine Universo no jornal Folha de S.Paulo (edição de 17/4/1966)

A relevância e o charme do Cine Universo no cenário dos cinemas de São Paulo pode ser medida por um show de única apresentação realizado pelo cantor Roberto Carlos. O cinema foi o escolhido para receber o show de aniversário do Rei, realizado na tarde de 17 de abril de 1966, dois dias antes do aniversário do músico.

Minha mãe também esteve presente neste espetáculo, tinha 19 anos, e conta que o Brás parou para receber Roberto Carlos. Conta também que nesta época o teto já não abria mais. Do Cine Universo o Rei partiu direto para o aeroporto de Viracopos de ontem embarcou para Portugal onde realizaria alguns shows.

PLANTAS E PROJETO:

Dados do Cine Universo:



Inauguração: 8 de abril de 1939

Arquiteto: Rino Levi

Capacidade: 4500 pessoas

Endereço: Avenida Celso Garcia, 380 – Brás

Ocupação atual: Igreja evangélica