Douglas Nascimento, 47 anos anos é comunicador, pesquisador e ativista sobre cultura paulistana e patrimônio histórico. Paulistano da gema, nasceu no bairro do Belenzinho bem próximo de onde hoje se encontra a sede do Instituto São Paulo Antiga.

Douglas Nascimento – Editor e Presidente do Instituto São Paulo Antiga

Ao longo dos últimos treze anos, desde 2009, vem utilizando sua popularidade nas redes sociais para ampliar o alcance, divulgar e desmistificar o conhecimento e o aprendizado da história, do patrimônio histórico, da cultura e das tradições paulistas e paulistanas. Seu esforço e luta já ultrapassou as divisas do Estado de São Paulo e seu trabalho já foi usado como inspiração para criar trabalhos similares em Santa Catarina, Manaus, Rio de Janeiro, Belo Horizonte entre tantas outras.

Antes do São Paulo Antiga, Douglas Nascimento já havia trabalhado no meio editorial em publicações impressas e também foi diretor do Museu Histórico da Associação Portuguesa de Desportos. Exerceu também o trabalho de colunista no jornal MTV na Rua e na revista Veja São Paulo.

