Se hoje os cinemas estão basicamente dentro dos shopping centers, em um passado não tão remoto a realidade era completamente diferente. As salas de exibição ficavam em imóveis próprios em ruas e avenidas da cidade e era raro o bairro que não tinha um cinema, mesmo que pequeno, para exibir os filmes do momento (ok, algumas vezes filmes atrasados).

E o bairro de Guaianases não era diferente. Região um tanto afastada do centro da capital, não ficava sem entreter sua população, pelo menos desde o final da década de 1950 quando foi inaugurado o Cine Guaianazes (sim, com z mesmo).

clique na foto para ampliar

A fotografia acima – que de acordo com a anotação na própria foto é de novembro de 1961 – mostra a fachada do cinema com a exibição de “Meus Amores no Rio”. De acordo com a pesquisa que realizei o cinema existiu até meados da década de 1980, sendo posteriormente fechado.

Após o encerramento das atividades o prédio do cinema seguiu ainda que com sua fachada preservada mas funcionando como lojas variadas. No final da década de 1990 foi descaracterizado por completo e atualmente é uma filial das Lojas Pernambucanas.

Se você for até Guaianases,o velho cinema funcionava no número 1062 da rua Salvador Gianetti (antiga rua da Estação) e atualmente se encontra assim: