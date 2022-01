Para fazer uma doação são duas maneiras muito simples:

doação para a conta do São Paulo Antiga via pix:



a chave é o e-mail: PIX@SAOPAULOANTIGA.COM.BR

doação através da plataforma APOIA.SE em qualquer valor através de contribuições mensais, via boleto bancário ou cartão de crédito:



clique aqui para ir ao APOIA.SE

Olá, se você chegou até essa página provavelmente está interessado em fazer uma doação para o Instituto São Paulo Antiga, então vamos aqui brevemente falar sobre nós e como você pode contribuir.

Fundado em 25 de janeiro de 2009 inicialmente apenas como um blog sobre a história e curiosidades da capital paulista o São Paulo Antiga foi crescendo a cada dia até que em 2019 deu um importante passo em sua trajetória, transformando-se em uma OSCIP.

A partir deste momento surgiu o Instituto São Paulo Antiga, entidade cultural sem fins lucrativos destinada a proteger, difundir e ensinar a história de São Paulo para pessoas de todas as idades, profissões e níveis de formação cultural.

Desde agosto de 2021 com sua sede própria aberta ao público contamos com estúdio, cozinha experimental, área de exposições e uma biblioteca com acervo focado em história de São Paulo, do Brasil, estudos da gastronomia e um amplo material da história criminal de nossa cidade.

Manter tudo isso tem um custo e ai se faz importante a contribuição e colaboração de nossos leitores, amigos e seguidores.

Se você deseja fazer sua contribuição de outra maneira não tem problema, entre em contato conosco pelo WhatsApp (11)99469-1882 e estudaremos outra maneira de receber sua doação.

A memória paulista e a história de São Paulo agradece desde já.