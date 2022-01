Cine Bandeirantes (Cine Ouro)

Se hoje temos raríssimos cinemas de rua no centro de São Paulo e a maioria deles exibindo somente filmes adultos, no passado a realidade era bem diferente.

Espalhados região central da capital paulista existia um grande número de cinemas exibindo filmes de qualidade e quase sempre lotados. Um deles, atualmente desativado, era o Cine Bandeirantes.

Inaugurado para convidados e autoridades em 13 de abril de 1939 e para o público em geral no dia seguinte, o Cine Bandeirantes estreou com bastante repercussão pela cidade pelo fato de ser uma sala bastante moderna e luxuosa para aquela época, e também por adotar o nome em alusão aos bandeirantes paulistas.

O cinema possuía recursos modernos e curiosos, como quase todas as suas paredes da sala de projeção serem revestidas de veludo, para garantir uma melhor acústica. O sistema de ventilação da sala era bastante arrojado e motivo de elogio pelos críticos da época. Outro fato bastante comentado à época foi o fato do Bandeirantes usar os excelentes projetores alemães Euro G, que eram refrigerados a ar e tinha uma nitidez muito superior aos concorrentes refrigerados à água.

Na foto o luxuoso saguão do Cine Bandeirantes

Uma outra característica notável do cinema era o magnífico vitral da sala de espera, com a temática voltada aos bandeirantes paulistas. No cinema também existiam réplicas em gesso (autorizadas) de obras de Aleijadinho.

Ao ser aberto para o público a película escolhida para a estreia foi um grande sucesso dos Estados Unidos, o filme Suez que tinha nos papéis principais Tyrone Power e Loretta Young. Abaixo o cartaz oficial do cinema publicado no jornal Correio Paulistano em 14 de abril de 1939.

Em 1966 o cinema foi adquirido por Paulo Sá Pinto que foi proprietário, entre outros cinemas, do Marabá, que o rebatizou com o nome de Cine Ouro. E foi com este nome que este velho cinema paulistano ficou até seus dias finais.

Acompanhando a decadência que atingiu os grandes cinemas de rua de São Paulo, o Cine Ouro passou os últimos anos de funcionamento sobrevivendo com a exibição de filmes eróticos e de sexo explícito. Sem público e bastante deteriorado o cinema encerrou suas atividades no final do ano de 1994.

Após ser desativada a sala ficou algum tempo fechada até que foi reaberta como um estacionamento, que funciona até os dias atuais. Será que pelo menos os vitrais sobreviveram ? Fica a dúvida.

Veja mais fotos do Cine Bandeirantes / Cine Ouro:

Crédito: Revista Acrópole (1939)

Veja fotos internas atuais, já transformado em estacionamento:

Créditos: Fábio M. Rotta (fotos 1, 2, 3 e 4) e Eduardo Okubo as demais.

Dados do cinema:

Nome: Cine Bandeirantes e Cine Ouro

Endereço: Largo do Paissandu, 138 – Centro

Inauguração: 1939 (Bandeirantes) e 1966 (Cine Ouro)

Primeiro filme: Suez (Bandeirantes) e O Colecionador (Cine Ouro)

Último filme: Desconhecido

Capacidade: 1800 lugares

Curiosidade:



O anúncio abaixo, de 1968, mostra como os cinemas de ruas paulistanos faziam sucesso antigamente. Já rebatizado como Cine Ouro, o anúncio mostra uma grande fila para assistir o hoje clássico "Planeta dos Macacos". Será que um dia veremos uma fila longa em um cinema de rua de São Paulo novamente ?

