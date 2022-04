Em 2019, após 10 anos de intensas atividades, sentimos uma grande necessidade de ampliar ainda mais nosso campo de atuação, uma vez que cada vez menos no Brasil é difundido o estudo de história, especialmente aquele destinado ao aprendizado regional e a memória das cidades.

Fachada do ISPA – Instituto São Paulo Antiga

Surgiu assim a ideia de abrirmos um local público que pudesse atender essa demanda e esta expectativa. Em outubro de 2019 aquele projeto modesto que apareceu em 2009 transformava-se oficialmente no Instituto São Paulo Antiga (ISPA).

Neste mesmo mês, iniciaram-se as obras de reforma e reestruturação de um imóvel próprio, no Belenzinho, que passaria a abrigar a sede de nosso instituto.

Aberto ao público em abril de 2021 a sede do Instituto São Paulo Antiga dispõe de sala para aulas e palestras, biblioteca temática ampla especializada em história de São Paulo e do Brasil, cozinha laboratório para estudo da culinária paulista, e estúdio para fotografia/vídeo/podcasts.

O espaço dedicado à gastronomia contém uma ampla cozinha experimental, com diversos equipamentos antigos plenamente funcionais para uso em aulas e workshops. Nossa área de convivência comporta até vinte pessoas.

No acervo da biblioteca são mais de 1000 títulos diversificados em temas como história do Brasil, história de São Paulo, Guerra do Paraguai, arquitetura, culinária e gastronomia, além de um amplo acervo criminal, um dos maiores do país, e que pertenceu ao Dr. Milton Bednarski. A biblioteca dispõe também de uma hemeroteca, com jornais e revistas específicos.

No acervo de fotografia, o ISPA dispõe de amplo acervo especializado em São Paulo mas também com outros temas, com mais de 12.000 slides e muitos álbuns raros e exclusivos da memória comercial e industrial de São Paulo, todos disponíveis para consulta.

Nossa biblioteca (clique para ampliar)

O Instituto São Paulo Antiga foi criado, documentado e regulamentado de acordo com a lei federal nº 9790/99 e do decreto federal nº 3100/99 além de seu próprio estatuto social.

Em abril de 2021 o instituto abriu suas portas ao público em sua sede própria localizada no bairro paulistano do Belenzinho. Para consultar o acervo do ISPA basta agendar sua visita* por telefone ou WhatsApp (11) 99469-1882 ou pelo e-mail contato@saopauloantiga.com.br

* Não atendemos sem agendamento em hipótese alguma.