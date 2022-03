Casarão – Praça General Polidoro, 67

Foi-se o tempo em que as casas paulistanas não tinham necessidade de viver atrás de muros. Embora comum em países de primeiro mundo como Estados Unidos, Canadá e outros, aqui parece quase impossível manter uma residência com muros baixos ou sem os mesmos.

Violência, criminalidade e vandalismo transformaram a paisagem paulistana em um visual claustrofóbico de casas com muros intransponíveis e seus moradores, prisioneiros em seus próprios lares. Hoje muito da beleza arquitetônica residencial paulistana está privada de ser admirada pelos paulistanos devido a estas muralhas modernas.

Mesmo assim, andando pela cidade ainda é possível encontrar belíssimas residências sem muros, ou com seus muros antigos originais bem baixos, de um tempo em que eles não eram nada mais que decorativos ou limitadores da área da propriedade. São raros e corajosos resquícios de uma cidade que era muito mais tranquila e agradável aos seus cidadãos.

Na número 67 da Praça General Polidoro, na Aclimação, encontramos um belíssimo casarão que nos remete a este passado, não tão distante, em que nossas residências ainda não precisavam se isolar. Trata-se do imóvel onde está localizada uma tradicional imobiliária do bairro, a Camis Imóveis.

E a Camis merece ter o nome citado aqui. Fundada em 1975, a imobiliária está instalada neste casarão encantador a qual mantém até hoje absolutamente preservado e com seus muros originais, baixos.

É impossível contemplar o imóvel sem se apaixonar por ele. Com uma arquitetura de linhas leves e agradáveis, trata-se de um casarão térreo cuidado com muito esmero pelos seus proprietários, sempre está com a pintura em dia e com seu jardim impecável com plantas sempre bem cuidadas e um belo visual paisagístico.

Encontrar imóveis como este, mantido pela Camis, é sempre uma satisfação e a certeza de que São Paulo ainda pode crescer de maneira ordenada e respeitando sua história.

Pena que é tão caro manter um imóvel histórico preservado. Está na hora de estender a insenção de IPTU a imóveis de importância histórica e arquitetônica para toda a cidade, e não só para poucos privilegiados da região central. Este imóvel é um belo exemplo que mereceria uma justa isenção.

Parabéns à Camis por manter este casarão absolutamente preservado.

