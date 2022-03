Residência da Família Souza (Recreio Chácara Souza)

Infelizmente a cada dia que passa perdemos mais elos de nossas ligações com o passado. Da noite para o dia e pelos mais variados motivos, construções antigas são demolidas e desaparecem do cenário urbano sem deixar quaisquer vestígios.

Uma das nossas propostas ao criar o São Paulo Antiga, em 2009, era documentar a cidade que desaparecia de nossos olhos, uma vez que o poder público nada faz para conter as demolições e tampouco para documentar a arquitetura do passado.

Entretanto havia um imóvel que foi demolido no início de 2009 e que não tínhamos conseguido documentar que nos deixava bastante decepcionados. Felizmente graças ao nosso querido leitor Manoel Armando Arneiro Lorena, podemos mostrar para vocês aqui como era esta magnífica residência.

Trata-se do casarão que serviu de residência da Família Souza:

Localizada no número 3346 da Rua Voluntários da Pátria, em Santana, era um belíssimo exemplar da São Paulo antiga que não resistiu. Ela manteve-se em pé enquanto esteve habitada e aparentemente foi demolida imediatamente após ser desocupada. Pelo que é possível notarmos nas fotografias a casa ainda possuía em seu interior móveis bem antigos, provavelmente do proprietário original da residência.

HISTÓRICO DA FAMÍLIA E DA RESIDÊNCIA:

De acordo com o testemunho do familiar Ivan Ribeiro de Souza*¹, a família chegou ao Brasil em 1900 e foram diretamente para a região de Santana – não estando claro se já foram direto para este imóvel – onde se estabeleceram. Família muito religiosa contribuiu com a construção de igrejas da região e com o hospital do Mandaqui.

A casa possuía sete cômodos no andar superior, além de uma grande sala central. Também tinha um terraço de onde era possível observar a região central de São Paulo. Na parte térrea a casa possuía um hall que distribuía os cômodos desse piso pela residência, como sala de jantar, sala de almoço e café, copa, cozinha e até uma capela.

Havia também uma generosa adega uma vez que fabricava licores de uva e jabuticaba. Além disso haviam dependências para marcenaria e oficina mecânica.

A casa possuíam um imponente orquidário, além de uma área com outras plantas como samambaias, plantas ornamentais e também árvores frutíferas como figos, uvas e outras.

Várias ruas do entorno desse casarão são em homenagens a esta família tão importante e conhecida da região, tal qual: Rua Joaquim Pereira de Souza, Rua Manuel de Souza e Rua Antônio Pereira de Souza*².

O lote do terreno originalmente se dava até a rua dos fundos, Rua Dr. Artur Guimarães, onde a família mantinha um famoso restaurante da região, chamado Chácara Souza.

NOTAS:

*1 – Testemunho oral pode não ter 100% de correção pois podem ocorrer esquecimentos ou mesmo distorções. Entretanto muitas vezes são os únicos depoimentos disponíveis.

*2 – Este nome é encontrado no IPTU como o último proprietário do imóvel antes de sua fatídica venda.

Crédito das imagens: Manoel Armando Arneiro Lorena

O RECREIO CHÁCARA SOUZA:

O estabelecimento era um popular ponto de encontro da região de Santana e por décadas referência em restaurante na cidade. Era conhecido por receber grandes eventos e atender pessoas de todos os cantos da capital paulista.

O Recreio Chácara Souza era mantido por um dos familiares, de nome Paschoal, e era conhecido por ser um restaurante familiar por excelência. Atendimento primoroso e cortês, garçons muito zelosos e atenciosos e um relacionamento muito gentil com fregueses, muito deles assíduos.

Publicidade do ano de 1950

As especialidades do estabelecimento eram cumbucas de feijoada às quartas e sábados, pratos com camarões e massas variadas que eram produzidas em pastifício próprio. A casa à noite também servia pizzas para consumo no local e viagem.

A casa foi famosa também por ter sido patrocinadora do grande boxeador brasileiro Éder Jofre. Seu roupão usado antes e depois da luta ostentava a publicidade da Chácara Souza.

A DEMOLIÇÃO:

Mesmo inicialmente sem interessados na propriedade a casa – que ficou alguns anos com placa de venda – foi colocada abaixo no ano de 2009. De acordo com pessoas que conheciam os familiares a derrubada da casa foi acelerada após um rumor que haviam uma possibilidade de tombamento do imóvel, o que – apesar disso – não veio a se confirmar.

Devido a isso o local ficou vários anos como na foto abaixo:

Somente em 2018 o terreno do antigo casarão recebeu uma placa anunciando um novo empreendimento, um condomínio residencial de 2 a 4 dormitórios a ser construída pela Cyrela. Entretanto embora até um estande de vendas tenha sido construído no local o edifício não foi adiante.

O local só teria uma destinação em 2021, quando um centro comercial de altura baixa foi erguido no local conforme pode ser conferido na fotografia abaixo. Era o fim definitivo de uma bonita história do bairro de Santana.