Sobrado – Rua Alfredo Martins

Um dos meus bairros favoritos em São Paulo, a Aclimação agrada muito por suas ruas arborizadas, seu parque super agradável e um grande número de casas bonitas e antigas bem perto do centro da capital paulista. Quase toda rua você encontra ao menos alguma residência interessante para fotografar e ali que ficava a lendária Rafulândia.

Localizada na Rua Alfredo Martins, esse adorável sobrado é um excelente representante do bairro. Muito bem cuidado, apresenta uma entrada com muro baixo – raro hoje em dia – adornado com pedras, que se estende também pela fachada. Aliás no muro de entrada há aquele espaço para a tradicional caixa de correio, pão e leite, sendo que aparentemente as partes de pão e leite foram fechadas.

Outro detalhe casa são o interessantes trabalhos em madeira executados na sacada do andar superior, na porta de entrada e no lambril. Outro detalhe é que a casa aparentemente tem uma lareira, cuja chaminé pode ser vista do lado direito da fotografia.

Por fim destaco o jardim, muito bem cuidado e que dá ainda mais charme à residência. O ponto negativo está na calçada, no poste que tanto enfeia a nossa cidade.

