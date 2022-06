Sobrado Comercial de 1917

Nem todo imóvel antigo que encontramos para documentar aqui no São Paulo Antiga possui uma grande história por trás. Muitas vezes os locais que encontramos são apenas casas antigas que marcaram uma época. Por outro lado ao pesquisar esses mesmos imóveis inicialmente sem muito a acrescentar, acabamos descobrindo uma ou outra coisa interessando do passado de nossa cidade.

Ao visitar uma pessoa conhecida que trabalha em frente a este imóvel, que está localizado no número 303 a 307 da Rua Bom Pastor, no Ipiranga, de início me chamou apenas a atenção a arquitetura relativamente antiga do imóvel. Porém observando com mais cuidado notei algumas inscrições no portão da direita, que me despertou a curiosidade em atravessar a rua e ver mais de perto.

É possível observar que há uma inscrição diferente em cada folha do portão. À esquerda vemos as iniciais “JM” e na direita o ano de 1917, possivelmente o ano de construção do imóvel já que a arquitetura é compatível com esse período do século 20.

Infelizmente não conseguimos descobrir quem ou que seria “JM”. O no do proprietário atual não possui essas iniciais e nem mesmo uma busca em arquivos dos anos 1930 e 1960 levantou algo parecido. Na década de 1960 o número 303 possuía um telefone em nome de “Equip. Ind. Villares” e o número 307 outro número para “Puertas, Sanches & Cia”.

Pelo que consta boa parte do tempo de sua existência o imóvel foi de uso comercial, talvez nos primeiros anos tendo uma residência no andar superior. Outra empresa que também marcou época neste endereço, na década de 1950 foi a alemã Siemens:

Anúncio publicado no jornal “A Gazeta Esportiva” de 1956

Atualmente não foi possível averiguar o que funciona no local, apenas que trata-se de uso comercial. Veja mais fotos do imóvel na galeria abaixo.