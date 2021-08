São Paulo Antiga abre suas portas ao público

Demorou mas aconteceu. Após um longo período de um ano e meio de obras, o Instituto São Paulo Antiga finalmente está com suas obras encerradas e pronto para abrir ao público.

Na foto nossa sede em março de 2019 (à esquerda) e agosto de 2021 (clique na foto para ampliar)

As obras se iniciaram no final do segundo semestre de 2019 e estavam previstas para serem encerradas ainda no primeiro semestre de 2020, entretanto uma série de fatores serviram de obstáculos para que esse cronograma fosse devidamente cumprido à risca.

O primeiro deles, evidentemente, foi a pandemia que nos obrigou em diversos períodos a suspender as obras seja por conta de períodos de restrição de circulação, seja eventualmente por algum prestador afastado por complicações da COVID-19.

A segunda e mais danosa foi a decepção na escolha do empreiteiro responsável pela obra que jamais foi capaz de honrar qualquer cronograma – mesmo os já esticados por conta da pandemia – como também falhou em vários aspectos do andamento da obra, nos obrigado já na etapa final dos trabalho a substitui-lo. Ocorreram falhas no telhado novo, nos encanamentos, no piso, no banheiro acessível e no acabamento final.

Isso à parte chegamos ao finalmente ao mês de abril de 2021 com tudo pronto para receber o público em nossas instalações. Porém com as restrições da COVID-19 e também o fato de que neste momento os mantenedores do instituto ainda não ter chegado da faixa etária de vacinação, optamos por não abrir até que todos aqui estivessem vacinados.

Em junho nos vacinamos da primeira dose e com a segunda dose já agendada decidimos iniciar as atividades na primeira semana de agosto. E aqui estamos! Assim sendo, vamos aqui mostrar para vocês algumas de nossas instalações.

A BIBLIOTECA:

clique na foto para ampliar

Nosso maior orgulho, a Biblioteca Milton Bednarski está apta a receber consulentes para pesquisa em um acervo que reúne mais de 1000 títulos dedicados à história de São Paulo, do Brasil e muitos outros títulos como história geral, II Guerra Mundial, Guerra do Paraguai (este com títulos brasileiros, paraguaios e argentinos), automobilismo e fotografia.

Além dos citados acima dispomos de uma extensa coleção de livros de gastronomia, com títulos raros editados à partir do início do século XIX. Outra cereja do bolo é o amplo acervo criminal que pertenceu ao advogado e historiador criminal Milton Bednarski – falecido em 2016 e que nós homenageamos batizando a biblioteca em seu nome, em agradecimento aos seus grandes serviços prestados em prol da memória histórica e policial paulista.

Além de livros nosso acervo dispõe de ampla coleção de fotografias, slides e negativos além de diversos jornais antigos encadernados e disponíveis para consulta.

O ANDAR TÉRREO

No piso térreo além da área destinada para exposições, temos uma ampla cozinha laboratório onde serão ministrados os workshops, cursos e palestras de gastronomia – com ênfase na tradicional cozinha paulista e também caipira – e que também servirá de estúdio de gravação para nosso canal do YouTube, que em breve passará a exibir vídeos de culinária.

No nosso andar térreo também está localizada a nossa reserva técnica e também o banheiro com acessibilidade.

O MURAL DE GRAFITE:

Nosso mural e em destaque no canto superior direito o prato decorativo que serviu de inspiração (clique para ampliar)

Também no térreo foi feito recentemente um lindo mural de grafite, produzido pelo muralista Cleberart que reproduz a arte de um prato decorativo do IV Centenário de São Paulo (1954). A ideia era dar um pouco de vida a ampla parede branca do lado direito do imóvel e que também pudesse servir de área para visitantes fazerem fotos e selfies quando estiverem por aqui.

No vídeo abaixo fizemos um time lapse mostrando a confecção do mural pelo artista. Vale a pena conferir!

DETALHES DA FACHADA E ÁREA EXTERNA EM GERAL:

O mesmo capricho e dedicação que nos esforçamos no interior do imóvel foi aplicado na área externa. Afinal a fachada sempre serve como um importante cartão de visitas e desde o princípio imaginamos que visto de fora o imóvel que abrir o ISPA deveria passar a imagem de uma típica residência da região do Brás e Belém.

Isso sem deixar de lado o orgulho por São Paulo que sempre foi uma característica de nosso trabalho nesta estrada que já tem 12 anos de vida. Isso se expressa em nossa calçada onde decidimos utilizar o tradicional piso paulista, criação da arquiteta Mirthes Bernardes, que nos deixou em 2020. Como forma de homenagem a ela será instalado no canto da calçada um QR Code que permitirá aos transeuntes conhecer a história da autora desse piso.

O piso paulista e uma pequena árvore na calçada (um manacá ainda “bebê”) não poderia faltar (clique para ampliar)

Outro detalhe que fizemos na fachada foram duas placas esmaltadas feitas no antigo padrão tradicional de identificação de ruas e numeração de São Paulo, na conhecida cor azul que ainda acompanha o mobiliário urbano até os dias de hoje.

A ideia foi uma placa com a numeração do sobrado (691) e a segunda batizando o imóvel de “Edifício Antônio & Elvira”, nome dos avós maternos de Douglas Nascimento, presidente do ISPA, e que foram os primeiros proprietários do imóvel. As placas foram cortesia do pessoal da empresa “Um canto lá de casa” especializados em confecção dessas placas retrô com o que você quiser escrever nelas.

Outro dois detalhes da fachada são a grade que ladeia a porta de entrada e também a caixa de correio, que vieram de outros imóveis – estes mais que centenários – já demolidos.

As grades são uma fração de uma grade de sacada, feita em ferro fundido, de uma casa paulistana construída nos primeiros anos do século XX e que foi demolida. A peça foi resgatada e preservada pela fundadora da Vila dos Portões e doada para nós pela sua filha e atual mantenedora do local, Cristina Mattoso.

Já a caixa do correio foi adquirida por nós na tradicional feira de antiguidades do Bexiga e pertenceu a uma casa igualmente antiga de Jundiaí já demolida. Abaixo você confere as duas peças:

ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA:

Toda a iluminação do ISPA, tanto externa quanto interna, foi pensada de modo a proporcionar um ambiente agradável aos frequentadores e também uma valorização do espaço exterior à noite. O projeto do andar superior foi doação do pessoal da Zacarias Iluminação, os mesmos que em 2017 doaram a nova iluminação do Pátio do Colégio.

No interior foi instalada iluminação dedicada para o estúdio fotográfico, para a cozinha e também para a área de exposição e, na área externa, o imóvel fica iluminado à noite através de um sistema automático, como pode ser visto na imagem abaixo.

O QUE FALTA A FAZER ?

Agora a última etapa que nos resta a é a instalação do sistema de ar-condicionado. O ar se faz necessário pelo fato de que o sobrado é uma construção antiga e geminada aos imóveis vizinhos, o que nos impossibilita de fazer janelas tanto do lado esquerdo quanto do direito, por conta da legislação.

Isso acaba deixando nosso imóvel com apenas as entradas frontais (porta balcão, porta principal e vitrôs) para a ventilação, ficando um tanto quanto abafado em dias muito quentes e frio demais no inverno. Isso também pode dificultar o bom armazenamento de negativos, documentos e slides além da própria biblioteca.

Para tanto faremos um financiamento coletivo para arrecadar capital que nos ajude a instalar o sistema de ar-condicionado por aqui. Em breve estaremos divulgando como será feito.

Gostou da nossa sede ? Em breve você poderá visitar e frequentar esse espaço, seja nos cursos que iremos oferecer, para consultar a biblioteca, participar dos eventos gastronômicos ou mesmo conferir as exposições. É só aguardar a situação da pandemia melhorar.

Empresas que colaboraram com nosso projeto:



Zacarias Iluminação

Rua Raulino Galdino da Silva, 346

Instagram: @zacariasiluminacao

Telefone: (11) 3975-1101



Vila dos Portões

Estrada São Roque a Araçariguama, 1971 – Araçariguama (SP)

Site: www.viladosportoes.com.br

Instagram: @viladosportoes

Telefone e WhatsApp: (11) 94225-7143



Um Canto lá de casa

Site: www.umcantoladecasa.com.br

Instagram: @umcantoladecasa

Telefone e WhatsApp: (11) 93405-3544



Serviço:

ISPA – Instituto São Paulo Antiga

Rua Cachoeira, 691 – Catumbi

CEP 03024-000

Telefone e WhatsApp: (11) 94370-7007

E-mail: contato@saopauloantiga.com.br

Horário de funcionamento*: quarta à sexta das 10:00 às 18:30 e sábados das 10:00 às 14:00

(*) é necessário agendar