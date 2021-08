Estaria essa casa em seus últimos dias ?

Quando pensamos em casas antigas bacanas sempre lembramos dos bairros mais tradicionais paulistanos, como Ipiranga, Brás, Mooca, Penha e por ai vai. Contudo outros bairros, alguns realmente bem distantes do centro, escondem construções realmente encantadoras.

Uma delas eu vi há alguns anos na região de Parada XV, na zona leste de São Paulo e sei lá por qual razão nunca publiquei aqui no site. Esses dias reencontrei as fotos e decidi colocar para vocês conhecerem, mas infelizmente rever a casa me trouxe um gosto amargo.

clique na foto para ampliar

Localizada no número 320 da Rua Damásio Pinto, esta casa destoa por completo de todas as suas vizinhas. Arrisco dizer que trata-se (ou será tratava-se ?) da mais bela residência encontrada na região de Parada XV, Vila Santa Teresinha e Jardim Ubirajara. Não seria errado nem mesmo dizer que é uma das mais belas de toda a zona leste.

Construída em um terreno elevado a construção tem todo aquele charme característico do que costumamos chamar de “casa de vó”. Tem quintal, jardim e muito verde. Da primeira vez que visitei essa casa me atraiu os olhares as palmeiras, a roseira vermelha e o belo manacá. Já na segunda visita, dois anos mais tarde, o jardim parecia já um tanto largado com vários arbustos arrancados, incluindo ai o próprio manacá e outras árvores.

Mas o principal da casa é realmente o estilo arquitetônico e seus adornos, que fazem dela algo único em toda a região. Reparem nos detalhes interessantes que estão entorno tanto da entrada da residência como da janela do quarto. O estilo ainda é completado pelos famosos caquinhos de cerâmica, impecavelmente colocados e intercalados nas cores vermelha, preta e amarela.

Construída entre as décadas de 1940 e 1950 a casa era uma das poucas desta região naquela época, como pode ser visto na fotografia aérea abaixo, feita no ano de 1958.

Fonte: Geoportal

Observando a fotografia é possível notar que há uma área verde nos fundos e à esquerda o que indica que seja até possível que trata-se de um pequeno sítio ou uma propriedade de lote maior e que foi sendo repartida ao longo dos anos.

Passados mais de seis décadas da fotografia aérea era possível constatar que uma parte desse verde ainda estava por lá, especificamente no fundo do terreno e também algumas no quintal.

Entretanto ao visitar a casa pela terceira vez, para publicar essa matéria com o conteúdo atualizado, me deparei com a cena abaixo que me entristeceu bastante:

clique na foto para ampliar

A velha casa da Parada XV parece ser mais uma a sucumbir à especulação imobiliária. Me deparei com o jardim praticamente destruído, a casa totalmente destelhada e já sem portas, vidros etc. Apenas a janela do quarto ainda sobrevive, entreaberta.

Lá dentro observei que a parede foi completamente descascada na sala e o quarto parece ter sofrido um incêndio, pois há bastante fuligem em sua parede. Não foi possível constatar se o eventual incêndio é que colocou o telhado abaixo ou se alguém entrou e colocou fogo ali. De qualquer maneira é desolador encontrar essa casa tão linda neste estado.

Seja lá o que for que tenha acontecido, a realidade é que ela está à venda. Infelizmente não como casa, mas sim como terreno o que indica que a ideia para quem a adquirir seja a demolição.

Que saudades deste jardim! Que tristeza não estar mais assim!

Resta para nós torcermos que o comprador seja uma pessoa realmente apaixonada por casas antigas e que ao invés de colocá-la abaixo a recupere. Mesmo como se encontra agora não é difícil de se recuperar ou pelo menos manter de pé esta fachada única e encantadora. Será sonhar demais ? As vezes precisamos realmente sonhar.