Casas – Rua Barata Ribeiro 181 a 189

Localizadas na rua Barata Ribeiro, estas casas são apenas mais de várias que estão fechadas nesta região. De acordo com o que foi apurado, estas velhas residências pertecem ao hospital Sírio Libanês e deverão ser demolidas no futuro.

Em outra casa desta mesma rua, totalmente lacrada, foi possível constatar um aviso do próprio hospital anunciando a propriedade do imóvel. Estas casas são das últimas remanescentes deste estilo de construção da região.

Atualização – 28/10/2021

Doze anos após a publicação deste artigo voltamos ao local para verificar se as casas foram realmente demolidas e a resposta é não. Ou melhor, sim e não.

Observem a imagem abaixo, extraída do Google Street View em 2021:

As casas ao invés de serem demolidas foram incorporadas ao prédio que está sendo construído no lote. Aparentemente as fachadas e seus portões – que ainda são originais – foram preservadas e a nova edificação se integrará ao que restão das casas geminadas.

A obra ainda está em andamento e vamos continuar acompanhando. Ao que tudo indica tiveram uma ótima solução para – ao menos – perpetuarem a fachada.

