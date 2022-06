Casa – Rua 13 de Maio

A região da Bela Vista ou Bixiga, como muitos gostam de chamar, é um dos bairros paulistanos mais bem servidos de construções antigas, tal qual outros tradicionais como Brás, Ipiranga e Mooca. Por ali encontramos construções muito curiosas como a Casa Árvore, a peculiar Vila Itororó e o elegante Castelinho da Brigadeiro entre outros.

E por lá temos um grande número de casas pequenas bem interessantes, como esta a seguir:

Localizado no número 550 da Rua 13 de Maio, possivelmente a mais famosa rua do Bixiga, esta casa antiga é muito charmosa e está sempre assim bem cuidada e com a pintura impecável.

Trata-se daquelas tradicionais casas antigas com porão habitável que tanto estamos acostumados a ver pela região. A entrada da casa se dá pela lateral.

A casa está absolutamente preservada e conta com todos seus detalhes originais preservados. Veja abaixo mais uma foto, com destaque para as janelas.