Palacete – Rua Benjamin Jafet, 59

As elites paulistanas de outrora escolheram alguns bairros e regiões específicos da capital paulista para se estabelecerem. Tais áreas até hoje apresentam um ou mais elemento dessas épocas e aqui apresento quais são estes lugares:

Rua Florêncio de Abreu – Primeiro endereço da elite paulistana, hoje um dos poucos exemplares que resta é o sobrado do Coronel Carlos Teixeira de Carvalho (1884)



Campos Elíseos – Bairro projetado para principalmente receber a elite cafeeira, os chamados Barões do Café



Avenida Paulista – O destaque desta avenida eram os novos empresários e industriais paulistanos.



Avenida Celso Garcia – Residiram vários industriais de pequeno e médio porte, todos eles mantinham suas fábricas na região, entre os remanescentes destaque para o casarão da família Cutrale.



Ipiranga – Bairro também destacado por residir vários industriais, a grande maioria de origem sírio-libanesa.

clique na foto para ampliar

E esse último bairro que mencionei é onde está localizado este encantador palacete do início do século 20. Localizado no número 59 da Rua Benjamin Jafet, o imóvel aparentemente está funcionando como um cortiço já se vai alguns anos. Isso não trouxe danos à residência que apresenta-se em um ótimo estado de conservação, ao menos em sua aparência externa. De detalhe talvez o portão precisasse de melhor cuidado.

Infelizmente não dispomos de dados a respeito de quem foi que morou ali originalmente. Entretanto é bem provável que tenha sido alguma pessoa de destaque no início do século, dado ao alto padrão da residência. Manteremos a pesquisa em aberto e atualizaremos o artigo caso venhamos a descobrir alguma nova informação.

Veja mais fotos: