Casarão Cutrale / Antiga Delegacia do Belenzinho

Este antigo casarão da fotografia abaixo, localizado no número 489 da avenida Celso Garcia, é um belo exemplar da arquitetura de alto padrão paulistana do início do século 20 e está abandonado há vários anos.

Sua história é bastante curiosa uma vez que ele foi conhecido no passado como Casarão Cutrale pois acredita-se que tenha sido construído no início do século XX pela família Cutrale. Chama a atenção o casarão pelas suas colunas jônicas, pelos ornamentos e o brasão na porta de entrada.

Posteriormente foi desocupado e transformado em delegacia, assim permanecendo por muitos anos até que finalmente a polícia ganhou um imóvel próprio na região.

Com o local abandonado desde meados da década de 1970, o imóvel foi ocupado durante a gestão da então Prefeita Luiza Erundina virando um grande cortiço, que só foi desocupado por volta do ano 2000. Desde então o casarão está vazio e deteriorando-se, como pode ser observado na fotografia abaixo de um dos vitrais da residência e também na galeria ao final do artigo.

A prefeitura prometeu em 2006, através da sua Secretaria de Planejamento, tombar, restaurar e transformar o local em um centro cultural para jovens. Nada disso até hoje aconteceu. O local hoje está quase que totalmente em ruínas, com o restauro – se um dia acontecer – ficando cada dia mais caro e complicado de se fazer. Posteriormente na gestão dos prefeitos Gilberto Kassab (PSD) e Fernando Haddad (PT) também houveram promessas de readequar o imóvel, nenhuma delas cumprida.

O nosso leitor Phillipe Souza esteve recentemente visitando o antigo casarão e ao entrar no local tirou muitas fotos de seu interior e também de outras áreas externas não visíveis pela rua.

É possível ver como é impressionante o descaso, o abandono e o desrespeito com o patrimônio histórico de nossa cidade. Será que se fosse no Pacaembu ou outro bairro mais nobre a prefeitura iria negligenciar desta forma ? Confiram abaixo.

Crédito das fotos: Phillipe Souza

Atualização – 06/11/2018:

Passam-se os anos e as promessas vazias continuam. Desde a primeira vez que se ouviu em restauração deste importante patrimônio público, em 2006, nada realmente foi feito exceto pela instalação de tapumes em 2016.

Se foram 10 anos para colocar tapumes, quantos anos serão necessários para o restauro ? Quem viver, verá! A foto abaixo é de 5 de novembro de 2018.

