Sobrado do Coronel Carlos Teixeira de Carvalho (1884)

Um dos mais importantes imóveis residenciais antigos que sobrevive no centro de São Paulo, é também um grande exemplar de descaso com o patrimônio histórico paulistano.

O casarão em 01/12/2021 (clique para ampliar)

Tendo suas obras iniciadas em 1878 e sendo concluído em 1884, o sobrado do Coronel Carlos Teixeira de Carvalho é um dos principais exemplares de residências de alto padrão que ocupavam a capital paulista nos derradeiros anos do Brasil imperial.

Filho de imigrantes portugueses, o Coronel Carvalho foi além de próspero comerciante e político** uma pessoa muito influente em São Paulo em seu tempo.

Ao falecer, em 1930, deixou seus bens para sua única filha e herdeira, Marieta Teixeira de Carvalho.

Dona Marieta, como era mais conhecida junto à sociedade paulistana, residiu no imóvel durante toda sua vida. Ao falecer, em 1975, aos 92 anos, deixou o sobrado para a Ordem Beneditina, pois faleceu ainda solteira e não tinha herdeiros. No passado ela já tinha vendido parte do quintal ao Mosteiro de São Bento.

Tombado como patrimônio histórico pelo CONDEPHAAT desde 1981, este sobrado, além de belo, é muito representativo para a história da cidade, já que trouxe uma evolução na técnica construtiva de imóveis, sendo um dos primeiros a ser erguido com tijolos em São Paulo.

No final do século 19, a construção chamava atenção pela beleza de suas linhas e pela robustez da edificação. Atualmente, trata-se da última casa em taipa francesa que ainda existe na capital paulista.

Em 1887, uma pacata rua Florêncio de Abreu. Note o casarão à direita.

O tombamento, entretanto, num primeiro momento não ajudou o sobrado a escapar de um lento e contínuo processo de degradação.

Sem muito recursos para a tão esperada restauração e com projetos que surgiam e não eram levados adiante, o imóvel seguiu fechado por mais de duas décadas até 2005. Foi neste ano, através de uma lei de incentivo, que o casarão começou finalmente a ser restaurado com o patrocínio da Petrobras.

Em 1954, a rua Florêncio de Abreu já estava completamente diferente.

A obra de restauro foi assinada por Affonso Risi Júnior e previa ser concluída em 2007, transformado o antigo casarão em um centro cultural ligado ao Mosteiro de São Bento. O espaço seria concebido para abrigar concertos, recitais e exposições.

Para reformar o porão, de modo que o local pudesse receber exposições, foi necessário fazer escavações para que a circulação fosse agradável, uma vez que o referido ambiente tinha cerca de um metro e meio de altura. O restauro do interior do casarão foi possível através do uso de fotografias, que permitiu aos restauradores uma visão do imóvel enquanto era ocupado pelos seus primeiros donos.

Entretanto, a obra ainda não foi concluída. Segundo foi possível apurar, o imóvel está parcialmente restaurado e sua conclusão não foi possível decido aos custos de recuperação, que acabaram sendo maiores do que a verba disponível.

O segundo piso ainda precisa ser recuperado e o exterior precisa de pintura e acabamento.

Abaixo, uma galeria com fotos internas do sobrado, datadas de 2011 (clique para ampliar):

Fotos: Cortesia de Bárbara Teles Domingues

A dificuldade do Mosteiro de São Bento em angariar recursos para finalizar a obra é compreensível. Entretanto é preciso apurar os motivos da verba liberada não ter sido suficiente para a conclusão do projeto.

A devolução do sobrado de Carlos Teixeira de Carvalho à sociedade paulistana, é o mínimo que podemos aceitar. Não podemos permitir que todo o dinheiro gasto até o momento seja em vão, deixando o casarão se deteriorar por completo novamente.

Na foto, um dos dormitórios originais do imóvel, entre o final do século 19 e início do século 20.

** Carlos Teixeira de Carvalho foi Senador do Congresso Legislativo do Estado de São Paulo por duas legislaturas (1891 e 1892 a 1894), sempre pelo PRP (Partido Republicano Paulista), tendo sido eleito na primeira vez com 25.508 votos e na segunda eleição com 12.353 votos.

Veja mais fotos do casarão (clique para ampliar):

Agradecimentos: Barbara Teles Domingues