Quando o assunto é admirar casarões e palacetes meu bairro predileto é o do Ipiranga. Apesar do número de residências deste tipo hoje serem uma fração do que já existiu no passado, ainda é bastante prazeroso passar uma tarde pela região visitando e conhecendo alguns destes imóveis.

Aqui no São Paulo Antiga já abordamos alguns deles, como o casarão que pertenceu a Raphael Jafet – já demolido – o magnífico Palacete Rosa e também a residência de Michel Assad. Aliás este último é vizinho do que iremos mostrar aqui neste artigo.

clique na foto para ampliar

Construído em 1920 este suntuoso palacete foi uma das residências que a família Jafet possuiu no bairro do Ipiranga. Tombada como patrimônio histórico desde meados dos anos 2000 vinha funcionando como uma escola de artes.

Posteriormente com a saída da escola alguns anos atrás o palacete ficou fechado e começou a apresentar alguns sinais de deterioração, em face aos longos anos desde que alguma reforma ou restauração fora realizada pela última vez. Uma renovação se fazia mais do que necessária.

O palacete que já era lindo ficou maravilhoso após sua restauração (clique para ampliar)

Foi ai que em 2020 – exatamente um século depois de sua inauguração – que o palacete da Rua Costa Aguiar sofreria sua mais profunda restauração e passaria a abrigar uma escola, a Red House International School.

Focada na Educação Infantil e no Ensino Fundamental por meio de uma metodologia internacional bilíngue e de qualidade reconhecida, a origem da Red House International School remete há mais de 50 anos, quando seus fundadores foram pioneiros no ensino do idioma inglês para crianças. Hoje a Red House tem como missão oferecer uma educação internacional desde a primeira infância, ensinando as crianças a agir e a transformar o mundo de maneira positiva, criativa, ética e humana.

Educação e patrimônio histórico caminham juntos e a Red School contratou o Studio dLux para realizar este incrível projeto.

clique na foto para ampliar

Com a missão de transformar o centenário edifício histórico em uma escola alinhada com o a filosofia pedagógica e de aprendizagem da Red House, o maior desafio do projeto foi salvar todos os elementos bonitos e históricos do edifício e transformar um projeto de habitação num programa escolar.

A sorte de encontrar uma residência com muitas salas grandes, que foram transformadas em salas de aula foi um grande facilitador. O projeto beneficia os bens históricos do edifício, tais como portas, janelas, piso e ornamentos que foram totalmente restaurados, misturando-se harmoniosamente com o mobiliário moderno e soluções de forro.

Na foto uma das salas de aula (clique para ampliar)

Devido à disposição do edifício de 3 andares, separou-se o programa, atribuindo as salas de aula dos primeiros anos e a administração no andar inferior. No andar principal, a recepção está localizada na entrada do palacete, ligada pela escadaria de entrada em mármore. A biblioteca infantil e outras salas de aula foram colocadas à volta da recepção.

O andar superior é dedicado às salas de aula das crianças mais velhas e é também onde foi construído o espaço do fabricante. O edifício histórico foi rodeado por uma vegetação selvagem, e isso foi aproveitado mantendo uma grande quantidade de vegetação para criar um espaço aberto para as crianças cheio de natureza e ar fresco, e incluindo também um enorme parque infantil, uma quadra desportiva e uma horta. No quintal, um edifício secundário complementa a escola com outras salas de aula e uma cafeteria.

Em primeiro plano a horta, ao fundo o palacete (clique para ampliar)

O projeto é realmente incrível e além de trazer uma grata recuperação do imóvel e uma destinação bastante apropriada ao bem histórico, acaba por valorizar todo o seu entorno e estimula demais proprietários de imóveis da região a fazerem o mesmo em suas propriedades.

O Studio dLux declarou: ” Estamos realmente orgulhosos do resultado do projeto, uma vez que fizemos uma pesquisa profunda sobre o edifício e o bairro para compreender melhor a sua história e relevância, para que pudéssemos conceber a renovação e mudar a utilização do marco histórico, respeitando o seu passado.”

clique na foto para ampliar

Nós paulistanos agradecemos a esta excelente iniciativa da Red House International School por esse bem sucedido projeto de recuperar um patrimônio histórico paulistano e destiná-lo para suas atividades escolares. Também deixamos aqui nosso parabéns ao primoroso trabalho de restauro realizado pelo Studio dLux, que soube respeitar as características originais deste autêntico patrimônio histórico da Cidade de São Paulo.

Veja mais fotos da Red House School Ipiranga (clique para ampliar):

Crédito das fotografias: Hugo Chinaglia

Assista ao vídeo de apresentação do palacete:

Serviço:

Red House School Ipiranga

Rua Costa Aguiar, 1013 – Ipiranga

(11) 98170-3777 WhatsApp



Studio dLux

Rua Juquis, 273 sala 23 (escritório showroom)

(11) 5096-6973