O bairro do Ipiranga é intimamente ligado a história do Brasil. Afinal foi por ali que d. Pedro I proclamou a nossa independência, que viria a ser imortalizado numa pintura memorável de Pedro Américo.

Talvez por isso, este antigo bairro paulistano tenha sido um dos que mais recebeu casarões de elite na cidade de São Paulo no final do século XIX e início do século XX.

Boa parte destes casarões estão ao redor do Museu Paulista, o popularmente conhecido como Museu do Ipiranga. Alguns destes casarões ainda estão preservados e conservados, mas vários deles estão em precário estado de conservação não lembrando em nada o glamour e a imponência que ostentavam em seus tempos áureos.

Este exemplar da rua Bom Pastor é uma prova disto. Está esquecido, deteriorado, com o mato alto e futuro incerto.

O imóvel visto ao nível da calçada

O imóvel foi residência de Raphael Jafet. Aliás a família Jafet residia quase toda no bairro, sendo que muitos dos casarões da região foram deles.

Um imóvel histórico com tamanha beleza e magnitude não merece estar nesta situação. Até quando as casas da São Paulo antiga permanecerão legados ao esquecimento ?

Atualização – 28/07/2009

Enfim não demorou muito para “lembrarem” deste casarão. A ganância das construtoras sempre totalmente despreocupadas com a preservação da memória paulistana levou mais um casarão abaixo.

O nosso leitor Flávio Júnior Utida que trabalha na região documentou o triste fim de mais um pedaço da história paulistana, uma vez que ele acompanhou a demolição do imóvel tijolo por tijolo.

As fotografias de Flávio, estão logo depois das fotografias que tiramos do casarão quando ele ainda estava em pé.

Crédito: Flávio Júnior Utida