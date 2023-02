Palacete de José Pereira da Silva Jr.

Uma região paulistana muito interessante de se conhecer é a compreendida pelos bairros de Cambuci, Vila Monumento e Aclimação. Por ali muitas construções antigas encantadoras ainda podem ser encontradas, sendo uma delas esta da fotografia abaixo.

clique na foto para ampliar

Localizada no número 550 da rua Dom Duarte Leopoldo, no Cambuci, este palacete antigo é uma atração e tanto. Construído nas primeiras décadas do século 20, é bem possível que seja uma das residências mais antigas da rua, apesar desta via ter outras casas tão antigas quanto.

A rua dela, aliás, é uma das mais antigas daquele bairro já constando em mapas paulistanos do final do século 19. A nomenclatura Dom Duarte Leopoldo surgiu apenas no ano de 1913 após ser proposta pela Câmara Municipal de São Paulo.

Voltando ao imóvel, trata-se de um amplo palacete de arquitetura típica daquelas produzidas pelos famosos “capo mastri”, que são pedreiros e mestre de obras italianos que migraram pro Brasil e aqui construíam casas, palacetes e vilas com total inspiração no que havia em seu país de origem. O estado de conservação é bastante satisfatório.

clique na foto para ampliar

Entre os detalhes da arquitetura desta casa, destaco a presença dos ramos de café em todas as portas e uma das janelas, o que pode ser visto no andar superior junto as duas sacadas e na curiosa entrada no térreo, que tem duas portas uma provavelmente dando para a sala e outra para outro cômodo que não é possível identificar.

Outros destaques também são os vidros coloridos presentes nas janelas e na sacada, além dos balaústres do andar superior. Por fim talvez as únicas mudanças visíveis no imóvel sejam a ausência do jardim que existia à direita e o gradil de entrada, junto à calçada.

Detalhe da lista telefônica de 1963

Em nossas pesquisas apuramos que o imóvel ao menos desde meados da década de 1950 pertence a José Pereira Silva Jr. Contudo não conseguimos descobrir mais detalhes sobre esta pessoa, caso tenha mais detalhes mande mensagem ou e-mail para nós e ajude a ampliar a história do bairro do Cambuci.

Veja mais fotos do palacete, clique na miniatura para ampliar: