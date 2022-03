Antes & Depois – Encontro das Ruas Turiassú e Itapicuru

Uma das coisas mais divertidas e enriquecedoras que gosto de fazer à frente do São Paulo Antiga são os comparativos de “Antes & Depois“. Estas comparações são ótimas para podermos analisar se os lugares fotografados evoluíram ou regrediram.

Certas vezes os resultados são muito frustrantes, como o marco de fundação do São Paulo Futebol Clube, completamente destruído na Praça da Sé, mas existem casos positivos como este da Avenida São João.

Desta vez trago um antes e depois muito interessante, feito a partir de uma imagem publicada em um anuário de obras da Prefeitura de São Paulo que temos em nosso acervo. Na fotografia, de 1928, é mostrado a colocação do novo calçamento das Ruas Turiassú e Itapicuru nas Perdizes.

clique na foto para ampliar

As obras mostradas na fotografia apresentam a instalação dos paralelepípedos (dá para ver uma pilha enorme deles no fundo da imagem), instalação de guias e nivelamento dos terrenos.

Já no cenário urbano algumas construções que existiam em 1928 ainda permanecem por lá, as mais fáceis de encontrar nas duas imagens são o Asilo São Vicente de Paulo¹ (no canto esquerdo das duas imagens) e um sobrado na esquina da Rua Itapicuru com Rua Minerva (canto superior direito das duas imagens).

Por fim, algumas construções observadas na fotografia antiga que aparecem na mesma Itapicuru ainda existem, mas não estão visíveis na imagem atual por conta do edifício no centro da foto e também da construção que fica de frente para a pequena rotatória.

Abaixo a imagem de fevereiro de 2022:

clique na foto para ampliar

Nota:

1 – Abandonado há anos, pertence à Associação das Damas de Caridade de São Vicente de Paulo.