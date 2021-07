O Castelo do Arouche

São Paulo não passou por nenhuma grande guerra que a obrigasse a se reconstruir várias vezes, como aconteceu em muitas grandes cidades da Europa. Mesmo quando a capital paulista foi duramente bombardeada, durante a Revolução de 1924, a reconstrução foi bem menos custosa do que a do velho continente.

Mesmo assim é incrível o número de construções antigas que sequer chegaram à luz do Século XX. E entre essas, as poucas que chegaram foram demolidas entre nas duas primeiras décadas, sem deixar qualquer vestígio de sua existência.

Um ótimo exemplo é o que apresentarei neste artigo, cuja existência é desconhecida até hoje pela grande maioria dos paulistanos, do leigo ao historiador:

Antes da consagração da Avenida Paulista como o principal endereço da elite paulistana, outros endereços foram o foco destas famílias que se estabeleceram em ruas como a Florêncio de Abreu e em bairros como Campos Elísios. Alguns outros ficavam espalhados por diversos endereços da capital, como os proprietários deste magnífico palacete, que era apelidado pelos paulistanos que viveram entre o final do Século XIX e início do XX como “Castelo do Arouche”.

E o apelido não era à toa. Mesmo nos demais endereços dos ricos de São Paulo não era comum algo com tamanha suntuosidade. A disposição do terreno, localizado na privilegiada esquina da Rua do Arouche com Bento Freitas permitia que fosse admirado por vários ângulos.

Na foto acima, destaque para os andares superiores e o torreão

De autoria desconhecida*¹, sua arquitetura lembra muito os palacetes europeus o que era uma tendência na elite paulistana. Muitas das grandes residências construídas à partir da segunda metade do Século XIX eram fortemente inspirados em catálogos de arquitetos europeus. Um ótimo exemplo é o palacete localizado na Avenida Rio Branco esquina com Alameda Glete que já publicamos no site anteriormente.

Mas quem viveu neste castelo? Bem essa pergunta é ao mesmo tempo fácil e difícil de responder. Quando se pesquisa pelo Castelo do Arouche não se chega fácil a conclusões de quem residia de fato por ali. Entretanto era sabido e amplamente divulgado que o Dr. Marcos Arruda – que inclusive é nome de rua no bairro do Belenzinho – mantinha sua clínica médica no pavimento inferior do imóvel. Naquele tempo era muito comum médicos manterem sua clínica exatamente onde moravam, em uma área separada. É bem possível que com o Dr. Arruda não fosse diferente.

Anúncio do Dr. Marcos Arruda veiculado em 1896

Entretanto um outro nome, sem relação a Marcos Arruda também consta no endereço do castelo e neste caso como residente. Trata-se da figura de Clímaco César de Oliveira que em registros oficiais consta como sendo escrivão. Inclusive seu nome aparece em dois documentos públicos, o primeiro em um decreto da então vice-presidência do Estado de São Paulo e o segundo em uma listagem de imposto municipal (veja abaixo).

A seta vermelha indica o nome de Climaco e o endereço do castelo em 1907

O leitor pode se questionar se é realmente o mesmo local, uma vez que no primeiro recorte está endereçado como número 3 da Rua do Arouche o seguinte como número 13. Apesar de aqui não possuir uma explicação concreta sobre isso, arrisco a dizer que em algum momento entre 1896 e 1907 (período entre os dois recortes de jornal) a numeração provavelmente foi alterada, uma vez que em outros anúncios do Dr. Marcos Arruda no mesmo imóvel o número saltou para 13, como atestam os pequenos anúncios abaixo, veiculados ambos em 1903. Notem que o estabelecimento fica localizado no pavimento inferior do castelo.

Levando em consideração que alguns outros grandes palacetes de São Paulo eram destinados a locação, tal qual o que foi conhecido como Palácio do Trocadero, é possível que este Castelo do Arouche tinha mais de uma função. Servindo de residência e de consultório ao mesmo tempo e de pessoas diferentes.

O curioso é que este imóvel tão rápido quanto surgiu desapareceu, sendo que à medida que se avança nas pesquisas em jornais e revistas das primeiras décadas do Século XX, as menções a ele desaparecem por completo não sendo possível apurar o que determinou o fim de tão imponente construção.

Nesta foto, de 1895, o Castelo do Arouche passa a impressão de ser recém construído.

Contudo pouco antes de desaparecer por completo o Castelo do Arouche surge em uma fotografia de 1919 do mesmo álbum que a imagem acima, porém bastante modificado e quase irreconhecível. Pegando-se em detalhes é possível confirmar que trata-se da mesma construção.

Comparando as duas fotos é possível observar que em pouco mais de vinte anos não só castelo sofreu profundas alterações, como a própria Rua Bento Freitas que agora mais parecia uma alameda. Já o imóvel perdeu seu torreão e o terceiro andar, figurando de uma maneira bem mais modesta.

E o castelo com toda certeza estava em seus momentos finais pois em 1924 no mesmo terreno em que ele se encontrava foi inaugurado o imóvel que viria a abrigar a Casa Triângulo*², já extinta. Felizmente neste caso a construção sobreviveu e segue lá até os dias atuais, abrigando uma farmácia no térreo e um pequeno hotel no andar superior.

Em 2020 juntamente com outras construções vizinhas a antiga Casa Triângulo foi tombada pelo Conpresp como patrimônio histórico de São Paulo.

