Um internacional delegado paulistano

Em uma cidade como São Paulo, assim como em tantas outras, os nomes das ruas são, muitas vezes, homenagens a cidadãos ilustres; mas nem sempre conseguimos associar estes nomes a personagens cuja história aprendemos nas escolas.

Entre tantos nomes, alguns merecem ser mais bem conhecidos como é o caso do paulistano delegado João Amoroso Netto que dá nome a uma praça – Praça Delegado Amoroso Neto (sic) – no bairro da Casa Verde, no término da Avenida Ordem e Progresso.

João Amoroso Netto desembarca de aeronave da Air France

Trazer esta história é resgatar um pouco da atuação de paulistas da São Paulo antiga para o enriquecimento de nossa memória.

Advogado e delegado de carreira, João Amoroso era filho de Tomaz Amoroso, italiano de origem e cuja família veio ao Brasil, depois de passar pelo Uruguai onde estabeleceram diversas escolas de música pelo país vizinho, e que abriram o Grande Bazar Musical Amoroso na Rua São Bento, e de dona Rosa Amoroso que manteve em São Paulo uma loja de artigos femininos.

Nascido em São Paulo em 15 de dezembro de 1910, formou-se em direto pela faculdade do Largo de São Francisco e, na carreira de delegado, representou o Brasil em várias reuniões internacionais de polícia criminal.

Mas não era só na carreira que se destacava, pois era muito ligado às letras, tendo sido o 1º. secretário da Academia de Letras da faculdade de direito, escreveu diversos artigos sobre crimes, publicou o livro Dioguinho (confira logo abaixo) sobre a vida do então famoso bandido, editou a revista “Investigações”, além de ser colecionador e grande conhecedor das artes.

Como colecionador, uma publicação de 1949 descrevia seu apartamento na Avenida São João como sendo “um misto de museu e arsenal” devido à quantidade de peças que iam desde porcelanas, joias antigas, pinturas, documentos, muitas armas antiquíssimas e outras mais modernas, que ilustravam as diversas fases da história da humanidade. Ter uma coleção assim e estudá-la requer um nível de cultura geral que o delegado, sem dúvida, tinha, afinal, era referência no meio.

Sempre ligado às letras publicava diversas crônicas, muitas delas com mistérios de casos policiais como a publicada em uma edição de 1931 na revista A Cigarra na qual descrevia o caso de um suicida que tirou a própria vida apaixonado que estava por uma cantora lírica… Eram outros tempos onde até os casos policiais eram mais, digamos, interessantes.

Envelope e cartão de visitas de quando ele atuou pela Interpol (clique para ampliar)

Sempre os casos tratados por Amoroso Netto eram destaque, traziam emoção, afinal, muitos deles tinham ligações internacionais e a divulgação não era instantânea como hoje, trazendo então uma pitada adicional de suspense.

Um caso interessante foi a chegada de um assassino portenho acompanhado por dois pistoleiros uruguaios no aeroporto de Congonhas. Um aviso da Interpol do Uruguai acionou o colega brasileiro. No desembarque houve troca de tiros em plena ala internacional do aeroporto. Tiros de uma “45” e de uma metralhadora que haviam sido trazidas dentro do avião… imaginem só isso nos dias de hoje! Uma aeromoça foi atingida na perna e os bandidos foram extraditados e o pistoleiro preso no Brasil, pois responderia por tentativa de homicídio.

Amoro so Netto (terceiro da esquerda para a direita) junto com os capturados em Congonhas

Amoroso Netto foi o primeiro sul-americano a ser eleito pela entidade para fazer parte, por 3 anos, do grupo de 9 diretores mundiais da Interpol. E isso, devido à sua atuação sempre precisa como no caso da assassina internacional Eva Polanski que foi presa em São Paulo, deportada e julgada em Hamburgo, na Alemanha e do estelionatário internacional Albert Marcel Champy que havia se instalado no Brasil em 1956. Através da atuação de Amoroso Netto, a Interpol abriu dois escritórios no Brasil, na época chamados de “bureaux”, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro.

Na foto o delegado João Amoroso Netto e, ao fundo, a assassina internacional Eva Polanski

Em maio de 1961 foi pioneiro ao apresentar um programa de televisão pelo Canal 2, TV Cultura (esta inaugurada em 1960 pelos Diários Associados) chamado de “Enquanto a cidade dorme” e que tratava de assuntos policiais, prevenção ao crime e assuntos ligados à segurança pública, porém, num formato informativo que não se compara aos programas atuais cuja qualidade é duvidosa.

Amoroso Netto faleceu muito jovem, aos 53 anos de idade e, assim, em 1963, perdíamos um grande paulistano que poderia ter contribuído por muito mais tempo pela cultura e segurança da nossa sociedade.

Na galeria abaixo confira o roteiro do programa “Enquanto a cidade dorme” e capa de uma edição da revista “Investigações” até hoje referência no meio policial:

Agradecimento à Silvana Amoroso Wagner que preservou e nos disponibilizou os documentos relativos à memória de seu pai.

