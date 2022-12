Em uma cidade do tamanho da capital paulista é esperado que a rede hoteleira disponível seja bastante numerosa. São Paulo possui hotéis para todos os gostos e bolsos em praticamente todas as regiões, o que permite ao viajante uma ampla gama de escolha e preço.

Nas últimas décadas alguns importantes hotéis paulistanos da região central encerraram as atividades, como o Othon Palace Hotel, na praça do Patriarca, e o Hilton na avenida Ipiranga, contudo a região preserva um grande número de estabelecimentos hoteleiros e um deles, que apresento aqui, é quase centenário. Trata-se do Hotel Palermo.

Localizado no número 455 (antigos 49 e 53) da rua Florêncio de Abreu, o Hotel Palermo foi inaugurado na segunda metade da década de 1920 por Regina Saba. Ela esteve à frente do estabelecimento até o ano de 1928 quando o mesmo foi vendido para uma pessoa de nome Pedro José (veja recorte abaixo). Este por sua vez ficou à frente do estabelecimento por pouco mais de dois anos, quando o revendeu.

No início de 1931 o hotel foi fechado para reformas sendo reaberto e reinaugurado em 25 de junho do mesmo ano, já sob a direção Emílio José Abussamra de origem árabe. É neste período que o hotel passa ser muito relevante na comunidade sírio-libanesa paulistana, tanto pela hospedagem de pessoas oriundas do oriente médio como pela organização de jantares e banquetes direcionadas à comunidade árabe local.

O Hotel Palermo está estabelecido em um dos mais belos edifícios da rua Florêncio de Abreu, em uma construção tombada composta de quatro andares mais torreão. O imóvel está em ótimo estado de preservação e até atualmente se mantém em pleno funcionamento.

clique na foto para ampliar

Bibliografia consultada:



* Correio Paulistano – Edição de 25/1/1928 pp 11

* A Gazeta – Edição de 25/6/1931 pp 4

* Diário Nacional – Edição de 3/8/1950 pp 10

Veja mais fotos do Hotel Palermo (clique para ampliar):