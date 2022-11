A primeira Portuguesa do Canindé

Quando falamos de Portuguesa e Canindé logo vem à cabeça o clube de futebol que se consagrou naquela região depois de passar por outros bairros paulistanos como o Cambuci: a Associação Portuguesa de Desportos . Contudo sete anos antes dela desembarcar por ali outra equipe da colônia lusitana já tocava a bola nos gramados e campos de terra batida do Canindé.

Corria o dia primeiro de janeiro de 1949 quando um grupo de amigos moradores, empresários e comerciantes da região do Canindé, Pari e arredores se reuniram em prédio do bairro para fundar uma equipe de futebol, inicialmente amadora, para disputar os torneios da cidade. Além de outras atividades esportivas como malha e Ping-pong.

Nascia ali a Esportiva Portuguesa do Canindé, agremiação constituída em seu corpo diretivo por maioria de luso descendentes, mas também formado por brasileiros natos, muitos deles oriundos das empobrecidas e carentes ruas da região do Canindé.

Elenco da E.Portuguesa do Canindé em 1955

Em pé: Conrado, Geraldo, Carioca, Zelão, Raul Nine e Negrão / Agachados: Jaime, Bonito, Luiz, Carlos e Cabral.

A nova equipe adotou no uniforme cores inspiradas na irmã mais velha, com camisa verde e vermelha e calções e meiões brancos. A diferença ficava por conta das listras da camiseta, sendo neste time linhas verticais*¹. O escudo do time por sua vez era rigorosamente o mesmo da Lusa mais famosa do Brasil.

A E.Portuguesa do Canindé jogava em diversos campos do bairro, principalmente no do famoso Estrela do Pari F.C. Contudo não foi possível averiguar até que época esta agremiação esportiva manteve-se em atividade, sendo que menções a eles nos jornais desaparecem por completo no final da década de 1950. A menção mais recente encontrada é de 1957*².

Obviamente hoje em dia ao pesquisar o termo ´Portuguesa do Canindé´ o único retorno que se obtém é da Portuguesa de Desportos (Lusa) que em 1956 mudou-se para o bairro. Teria sido o fato da Lusa ir para o mesmo bairro uma incrível coincidência ? Acredito que jamais saberemos.

Elenco da E.Portuguesa do Canindé (sem data/anos 1950)

Em pé: Carlos, Afonso, Gilberto, Jaú, Ítalo, Emílio, Ditão, Jura e Luiz / Agachados: Estopa, Lico, Toninho, Cipriano e Foguete.

Dados:

Esportiva Portuguesa do Canindé

Rua Canindé, 46

Fundação: 1 de janeiro de 1949

Primeira diretoria: Presidente, Alfredo Pellegrini; 1º Vice Presidente, Francisco Antônio; 2º Vice Presidente, Carlos M. Rocha; Secretário-geral, Nelson Lopes; Tesoureiro-geral, João Oscar;

Filiado à Federação Paulista de Futebol (FPF)

*1 – A Associação Portuguesa de Desportos adota majoritariamente em seus uniformes a orientação de listras horizontais, contudo em algumas fases de sua trajetória chegou a adotar listras verticais.

*2 – Fonte: Álbum futebolístico de São Paulo – Volume 1 (1957) – Editora Documentários Nacionais Ltda