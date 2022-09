A região central de São Paulo, como qualquer outra grande capital mundial, é repleta de hotéis para os mais variados gostos e bolsos. Afinal, existem viajantes de todos os tipos e classes sociais e para atendê-los nada melhor que uma ampla gama de hotéis.

Alguns hotéis ocupam edifícios enormes, como o clássico Marabá, e outras mais modestas. E pelo centro a gente encontra um bom número de hotéis instalados em imóveis antigos muito interessantes, como o abaixo.

Localizado no número 175 da Rua do Seminário, o Hotel Del Rio está instalado em um prédio centenário da região central de São Paulo, bem próximo do Vale do Anhangabaú. A edificação de dois andares é muito charmosa e está bem preservada.

Abaixo você confere mais algumas imagens do hotel (clique para ampliar).