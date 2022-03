Ficamos hospedados no prédio mais alto de São Paulo

A capital paulista é uma cidade muito privilegiada quando o assunto é hospedagem. Pelo fato de ser sede de alguns dos mais importantes eventos do Brasil e do mundo, como Fórmula 1, Parada LGBT, Carnaval e tantos outros acontecimentos variados, temos uma incontável variedade de hotéis, pousadas, hostel etc. E outra modalidade muito popular por aqui é a hospedagem pelo app Airbnb.

E é através desta plataforma que vai nossa dica de hospedagem naquele que é o mais alto edifício de São Paulo: O Mirante do Vale.

Edifício Mirante do Vale (clique na foto para ampliar)

Inaugurado em 1966, o Mirante do Vale é um gigante no coração da capital paulista. Possui 170 metros de altura distribuídos em 51 andares que são acessíveis através de 12 elevadores. É como se fosse uma cidade vertical pois tem de tudo nele: lojas, consultórios, escritórios, escolas e mais recentemente um incrível mirante e hospedagens pela plataforma Airbnb.

As hospedagens são novidades e são duas unidades com vistas diferentes e que podem ser reservadas online, uma com vista para a região do Vale do Anhagabaú e arredores e a outra para parte da região da Luz. Chamadas de Loft Harmonia e Loft Alegria, nós ficamos hospedados na primeira e foi muito legal.

Recomendamos a hospedagem não só para quem é de outras cidades, mas principalmente para nós paulistanos. Especialmente para quem jamais se hospedou na região central e gostaria de ter a experiência de pernoitar uma noite ou várias no centro de uma das maiores cidades do mundo.

Galeria – Veja fotos do Loft Harmonia (clique para ampliar):

O preço é muito acessível e as acomodações confortáveis e bem instaladas. A vista é mais que um diferencial, pois no caso do Loft Harmonia você pode admirar de sua janela pontos turísticos como o Viaduto Santa Ifigênia, Prefeitura de São Paulo, Palácio dos Correios, Prédio Martinelli, Viaduto do Chá e muitos outros.

Assista o vídeo abaixo e confirma como foi nossa experiência de uma noite por lá e corra para fazer a sua reserva! Os preços começam em R$ 149,00.

Serviço:



Loft Harmonia & Loft Alegria

Onde ? Edifício Mirante do Vale

Praça Pedro Lessa, 100 – Centro

Reservas pelo link: https://linktr.ee/MirantedoValeLofts