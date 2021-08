Conheça o Sampa Sky: o mais novo ponto turístico do centro de São Paulo

Procurando sempre divulgar e apoiar todas as iniciativas que visam trazer a revitalização da região central da cidade, a equipe do site São Paulo Antiga visitou o mais novo point turístico do local: o Sampa Sky.

Trata-se de um charmoso café, inaugurado no início de agosto no 42º andar do tradicional edifício Mirante do Vale, localizado na Praça Pedro Lessa, ao lado do Viaduto Santa Ifigênia, bem no coração da capital paulista.

Projeto idealizado pelos sócios André Berti, Alessandro Martinelli e Antônio Caldeira, o Sampa Sky possui dois decks de vidro que se projetam para fora da estrutura do prédio e onde o visitante pode deslumbrar uma sensacional vista de São Paulo em uma altura de 150 metros do chão.

Sensação incrível de estar quase que “flutuando” sobre São Paulo

Fomos atendidos pelo chef André Berti, que nos revelou a inspiração para o local.

“Em 2018 eu visitei o restaurante Sky Deck, na cidade de Chicago, e achei sensacional a ideia que eles tiveram lá com a plataforma de vidro localizada no 103º andar do edifício Willis Tower”, explicou Berti.

Esse foi o impulso para que Berti e seus dois sócios dessem início à ideia que se materializou no Sampa Sky, então, após as negociações com a administração do edifício Mirante do Vale, as obras tiveram seu início em janeiro de 2020, levaram um ano e meio para a conclusão e agora o espaço já está aberto ao público.

“Nossa abertura segue todos os protocolos sanitários devido o Covid. Dessa maneira, o local só está recebendo 60% do público possível e vamos esperar todos estarem vacinados e a liberação das autoridades competentes para aceitarmos a capacidade máxima de clientes e visitantes”, esclareceu Berti.

A VISTA

Na foto a vista do novo Vale do Anhangabau, visto a partir do Sampa Sky

Os dois decks foram construídos com vidro ultrarresistente, onde o visitante pode realizar lindas fotos ao contemplar-se uma sensacional vista de vários locais históricos do centro como: Mosteiro de São Bento; a região do Parque Dom Pedro II (incluindo o Mercadão Municipal); o edifício Altino Arantes, o famoso “Banespão”, onde hoje funciona o Farol Santander; o icônico Edifício Itália; a maravilhosa cúpula da Catedral da Sé; o lendário edifício Martinelli; o Palácio dos Correios, a Praça das Artes; o Vale do Anhangabaú; os viadutos Santa Ifigênia e do Chá; a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Largo do Paissandu, em frente à Galeria do Rock.

Vista dos arredores do Sampa Sky, com destaque ao Mosteiro de São Bento e seu colégio (centro da foto)

A VISITA

O Sampa Sky está funcionando de terça à sexta das 11h às 19h; Já aos sábados das 9h às 19h; Domingos das 9h às 16h. As visitas acontecem com dia e hora marcada e a compra dos ingressos deve ser feita com antecedência pelo Sympla. Para conhecer o local você precisa garantir seu ingresso acessando o site: https://bileto.sympla.com.br/event/67668/d/103010

(as entradas custam de R$ 30,00 até R$ 60,00 – crianças até 8 anos não pagam)*

* Valores consultados em 19/08/2021



Vista do acesso de um dos decks do mirante no Sampa Sky

Serviço:

SAMPA SKY



Praça Pedro Lessa, 110 – 42º andar – Centro

Edifício Mirante do Vale



Horários:

Terça à sexta das 11:00 às 19:00h

Sábados das 9 às 19h

Domingos das 9 às 16h.