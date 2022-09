Casa Antiga – Rua Rosa dos Ventos

Recentemente estive na zona norte de São Paulo, especificamente na Vila Nova Cachoeirinha, para explorar as construções daquela região. Ao contrário de outros bairros paulistanos não é tão numerosa a concentração de casas antigas, contudo mesmo assim foi possível encontrar residências bem interessantes, que começo a trazer aqui aos poucos.

clique na foto para ampliar

Construção com um estilo muito comum nos anos 1950, a residência acima está localizada na Rua Rosa dos Ventos, via esta que encontrei algumas poucas e interessantes casas antigas.

Aprecio muito este tipo de casa onde não era nem pensado ter uma garagem para carro, já que décadas atrás automóveis eram um luxo que nem todos poderiam ter. A residência foi construída em uma porção elevada do terreno, tal qual algumas de suas vizinhas e está muito bem preservada, sendo que as alterações perceptíveis são o gradil e portão de entrada e a janela do quarto.

Outra coisa bem agradável são as plantas da casa, que contempla uma bonito jardim na entrada e aparentemente outro no fundo da propriedade, de onde podemos observar uma árvore.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):