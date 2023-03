Casa – Rua Julio Saiago

Se tem um bairro que gosto muito na zona leste e que me trás ótimas lembranças afetivas é a Vila Ré. A região além de ser agradável é onde eu passei praticamente todos os meus finais de semana e períodos de férias escolares da infância até o final da adolescência. Afinal meus avós paternos moravam na Vila Granada e eu fazia de tudo pela vila vizinha, desde pedalar de bicicleta, ir na casa dos colegas, namorar e até ir assistir filmes no extinto, mais saudoso, Cine Saturno.

Por ali, na Vila Ré, tem outras coisas que me agradam. Lembro da bomboniere Bombonzinho onde eu ia comprar meus doces prediletos e que até hoje, mesmo eu com com 48 anos, ela se encontra funcionando tal qual 30-35 anos atrás. Também é o bairro da Seven Boys, que depois mudou de nome para Panco, mas cuja fábrica segue no mesmo lugar atualmente.

O bairro tem muitas casas amplas e algumas bem interessantes, como esta localizada na rua Júlio Saiago:

clique na foto para ampliar

Trata-se de uma casa que me chamou a atenção, uma residência simples e muito interessante, mostrando ser bem antiga. Gosto muito desse tipo de arquitetura que é bastante funcional e agradável. Destaco o gradil inclinado, o piso de caquinhos e o portãozinho de madeira bem na entrada da varanda. Um exemplar de outrora que espero que seja preservado por muito tempo.

Veja mais algumas imagens (clique para ampliar):