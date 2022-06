Cine Saturno (Vila Ré)

Em uma cidade onde tudo parece rapidamente desaparecer para dar lugar ao “novo”, sem que necessariamente o novo venha ser algo bom, algumas memórias tendem a desaparecer igualmente na mesma velocidade, deixando lacunas em nossa história.

Um deles é um cinema da zona leste, precisamente no bairro paulistano de Vila Ré, que eu em particular jamais esqueci pois foi nele que assisti um filme sozinho pela primeira vez na vida, ainda na pré adolescência. Antes dele fechar ainda assisti a outros dois filmes que seguem firmes e fortes na minha memória. Trata-se do Cine Saturno.

Planta da Vila Ré e Cidade Patriarca em 1947 (clique para ampliar)

Faz muito tempo que penso em publicar aqui algo sobre o extinto cinema, porém a escassez de informação é tanta que sempre fui adiando. Entretanto, após o colega José Vignoli publicar a matéria sobre o, igualmente extinto, Banco A.E. Carvalho, decidi dar ao menos alguma luz sobre o Saturno.

Em uma época em que locomoção não era tão fácil e rápida como nos tempos atuais, era bastante comum – e positivo – o desenvolvimento de áreas comerciais nos bairros mais afastados, todo mundo aqui conhece alguma região como “centro da Penha” ou “centro de São Miguel” e, claro, havia também o “centro da Vila Ré”.

Diferente de outros bairros na época, a Vila Ré tinha seu comércio principal basicamente em uma única via, a Itinguçu, que até hoje segue como importante endereço comercial da região e caminho que liga Penha e Vila Esperança até Cidade Patriarca, A.E Carvalho etc… e foi ali também que surgiu o saudoso Cine Saturno.

clique na foto para ampliar

Pesquisar sobre ele hoje em dia resulta em quase nada. Infelizmente são raras as informações e quando aparece alguma coisa é referente a um cinema homônimo que era localizado no Belenzinho, em plena Avenida Celso Garcia. Aquele outro é do tempo do cinema mudo e fechou em meados da década de 1930.

Já o nosso Cine Saturno aqui é bem mais recente. Foi inaugurado em no apagar das luzes de 1964, precisamente no dia 30 de dezembro. Para o início das exibições públicas foram escolhidas as películas “Hércules no centro da Terra” filme de 1961 com Christopher Lee e “Cidade Negra”, de 1950, que estrelava Charlton Heston.

Acima os cartazes (em inglês) dos primeiros filmes exibidos no Cine Saturno (clique para ampliar)

O cinema seguiu sendo uma importante atração cultural da Vila Ré e arredores até ao menos o final dos anos 1980, quando começou a entrar em decadência. No início dos anos 1990 ele mudou para se transformar não em um cinema pornográfico, mas em um templo da Igreja Universal (me pergunto se um cine erótico não teria sido um fim mais digno). Como Universal permaneceu longos anos até que depois virou outra igreja evangélica e posteriormente estabelecimento comercial, sendo que atualmente é uma unidade das Lojas Pernambucanas.

Se não existe mais ao menos o Cine Saturno estará sempre na memória saudosa daqueles que o frequentaram. Eu mesmo sempre que revejo três filmes em especial: Bete Balanço, A Volta dos Mortos Vivos e Os Caça Fantasmas lembro das poltronas deste cinema pois foi lá que os assisti pela primeira vez, sempre acompanhado de pipocas ou de um drops Paquera.

Serviço:

Cine Saturno (extinto)

Abertura: 1964

Fechamento: Década de 1990

Endereço: Rua Itinguçu, 731 – Vila Ré