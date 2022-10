Casa – Rua Guimarães Passos

Alguns bairros paulistanos cada dia mais se caracterizam pela intensa transformação que estão passando, com inúmeros edifícios sendo construídos e deixando para trás as antigas casas, geralmente térreas e, também, as assobradadas mudando o cenário por completo.

Mesmo assim nestas áreas cada vez mais densas encontramos exemplares antigos muito interessantes que parecem resistir bravamente tanto à especulação imobiliária quanto à própria ação do tempo. É o caso dessa residência abaixo.

Localizada no número 443 da Rua Guimarães Passos, em Vila Mariana, essa adorável residência antiga é um bom exemplo de construções que estão cada vez mais difíceis de serem encontradas nesse bairro. Trata-se de uma casa térrea que há muito tempo teve seu porão reformado para receber uma garagem, já que casas assim foram construídas em uma época que vagas para veículos não eram tão comuns.

O imóvel está em um lote estreito e comprido algo também muito comum antigamente. A entrada da casa se dá pelo portão lateral. Eu particularmente acho muito charmoso esse tipo de residência e reconheço que em Vila Mariana é muito difícil encontrá-las hoje em dia.

Observando a alteração apenas a área do porão pode-se dizer que a casa está em razoável estado de conservação e muito próxima de sua concepção original. Todos os detalhes da época de sua construção estão preservadas, inclusive sua janela de madeira que – felizmente – não sucumbiu ante uma nova em alumínio.

Que se mantenha preservada!