Casa Demolida – Rua Bela Cintra, 173

Por mais que eu me esforce por aqui no São Paulo Antiga para catalogar construções antigas, é evidente que em uma cidade enorme como a capital paulista é impossível documentar tudo. E, de vez em quando, recebo imagens de lugares que não existem mais enviadas por leitores.

Infelizmente não consegui guardar o nome ou e-mail de quem enviou esta foto (se você estiver lendo, manifeste-se) mas pelo menos guardamos para a posteridade. Essa construção antiga, dos primeiros anos do século 20, foi demolida em 2010.

No lugar foi construído um edifício. Abaixo duas imagens, uma do local demolido – em 2012 – e outra do prédio já funcionando em 2022.