Casa – Rua Lagoa Verde

Caminhando pela Vila Pauliceia, uma região bem tranquila da zona norte de São Paulo nas proximidades do bairro de Santana, localizei algumas construções antigas bem interessantes e que irei publicar aqui aos poucos.

Uma das que eu mais gostei foi essa simpática casa localizada no número 167 da Rua Lagoa Verde:

clique na foto para ampliar

Não tem como não se apaixonar por essa adorável casa antiga, localizada bem na esquina com a Rua Almeida Campos. Destaco o ótimo estado de conservação, aliado ao excelente bom gosto tanto no estilo arquitetônico como no esmero ao cuidado do jardim, este sempre muito bem cuidado.

É muito interessante o estilo da entrada casa, com as pedras incrustadas ao redor da porta de acesso e também na extremidade direita na fachada. Por fim, outro detalhe bem peculiar são os azulejos decorativos sobre a janela que apresento com mais detalhes abaixo:

clique na foto para ampliar

São nove azulejos pintados à mão que juntos formam o desenho de uma caravela portuguesa. Aliás esse desenho e outros muitos similares do mesmo tema são bastante presentes em residências espalhadas por toda a zona norte da capital, alguns coloridos como esse e outros sempre no tom de azul, que é comum dos azulejos portugueses e similares.

Me pergunto se trata-se apenas de um adorno de época comum ou se é de alguma construtora de portugueses que atuou na região no passado. Outros exemplos podem ser vistos na casa da Rua Professor Fabio Fanucchi e outra – já demolida – que ficava no número 420 da Avenida Guapira.

Enquanto não consigo descobrir se estes azulejos são de alguma construtora, a gente segue admirando essa residência. Parabéns aos proprietários.

Na foto, o detalhe da porta de entrada