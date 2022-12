Casa – Avenida Conceição

Recentemente começamos a inserir no catálogo de residências aqui no São Paulo Antiga, casas construídas entre os anos 1970 e 1990. Apesar de não serem tão “idosas” quanto as demais que publicamos com frequência aqui, são também significativas, possuem bela arquitetura e muitas vezes são demolidas e não deixam vestígios.

clique na foto para ampliar

Embora não seja possível afirmar que esta bela construção seja do período acima mencionada, é inegável que sua fachada e estilo são claramente do padrão estético das décadas 1970 e 1980. Muitas vezes a casa até é de outra época e recebeu ampla reforma.

Localizada na avenida Conceição – cuja história já contamos aqui – esta é uma residência de um único andar, porém de construção elevada, onde no térreo está posicionada sua ampla garagem. A casa fica na parte de cima, acessível através de um lance de escadas e aparente ser muito ampla.

Destaque para o bom gosto na construção da residência e na escolha dos materiais que compõem a fachada, com pastilhas na parte de cima e uma pedra rosa na parte inferior. Duas pequenas áreas ajardinadas ficam nas laterais do imóvel. Uma jóia de casa!

