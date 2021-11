A placa esquecida da Avenida Água Funda

Frequentemente critico aqui nas páginas do São Paulo Antiga a sanha dos vereadores paulistanos em alterar a nomenclatura de ruas, praças, avenidas e no caso de deputados estaduais até mesmo estações do Metrô.

Isso desecadeou na cidade uma séria de bizarrices como pontes com dois nomes (o original e o novo) ou mesmo estações de metrô com nomes duplos e desnecessários (Japão-Liberdade*¹ é um bom exemplo de levar o cidadão ao erro). Por consequência isso gera também dificuldades em pesquisas já que muitas vezes os nomes trocados atrapalham a procura de documentos antigos e até em mapas.

A placa abaixo esquecida atrás das grades de um condomínio residencial talvez seja o melhor exemplo de como essa vontade de usar o cargo para homenagear pessoas recém falecidas geram gastos desnecessários e confusões:

Meio escondida atrás do gradil de um conjunto de edifícios residenciais está a placa de inauguração da Avenida Água Funda, quase na esquina da Rua Santa Cruz com a Avenida… Ricardo Jafet! Isso mesmo, caso você encontre esta placa vai ficar pensando que alguém da prefeitura instalou-a no lugar errado, afinal a Avenida Água Funda existe mas está há quase cinco quilômetros dali. Então, o que aconteceu ?

Projetada em meados da década de 1960 e inaugurada 1967 a Avenida Água Funda já chegava em nossa cidade apagando o nome de outra avenida. Pois ali anteriormente era a Avenida Tereza Cristina.

Trecho do mapa de São Paulo em 1951 – Dividimos a Avenida Teresa Cristina em duas partes, a saber:

1 – o trecho que existe até hoje

2 – o trecho que foi ampliado e rebatizado como Avenida Água Funda e, posteriormente, Ricardo Jafet.

Quando o então Prefeito de São Paulo, Faria Lima, decidiu por abrir novas avenidas e viadutos pela cidade e também duplicar outras já existentes incluiu no seu repertório de obras a duplicação e ampliação da então Avenida Teresa Cristina, que ligava basicamente o Ipiranga até o Jardim Luftala.

As obras nesta avenida se iniciaram no primeiro ano de seu mandato e se estenderam até o ano de 1967. Durante o período de obras já se havia decidido por rebatizar a Teresa Cristina como Avenida Água Funda pois ela terminaria nas proximidades do bairro da Água Funda. E assim ela foi inaugurada, em 1º de abril de 1967 data curiosamente conhecida como “Dia da Mentira”. E faz todo o sentido, afinal quem observar a placa comemorativa vai achar realmente que é uma mentira ou um engano pelo fato dela estar num local com outro nome.

A terceira mudança de nome da avenida, depois de ter sido Teresa Cristina e Água Funda, viria no ano seguinte de sua inauguração, em 1968. A motivação ? A morte de Ricardo Nami Jafet.

O Estado de S. Paulo – Edição de 19/04/1968

Mais conhecido apenas como Ricardo Jafet – que é o nome oficial da avenida – ele veio a falecer na cidade estadunidense de Cleveland, devido a uma série de complicações oriundas de uma cirurgia cardíaca. Sendo uma figura de longa carreira empresarial e pública sua morte causou consternação em São Paulo e em virtude disso a municipalidade decidiu rebatizar a Avenida Água Funda em sua homenagem.

Com a mudança do nome a placa perdeu completamente o sentido (clique na foto para ampliar)

E foi assim que em 1968 apenas alguns meses após a morte de Ricardo Jafet e pouco mais de um ano da avenida ser nomeada como Água Funda que a via foi novamente rebatizada, recebendo o nome do ilustre paulistano falecido. Já o nome Água Funda, por sua vez, foi para outra avenida bem longe dali, na região de Vila Guarani.

Com essa mudança a placa celebrava da inauguração da “Avenida Água Funda” perdeu completamente o sentido e a razão de estar ali, na agora Ricardo Jafet. Entretanto sabe-se lá por qual motivo ninguém do poder público jamais se importou em remover a placa ou colocar outra explicando que lá agora há outro nome. E o tempo foi passando, passando e o agradável condomínio que ali existe com suas ruas de paralelepípedos e bastante arborizadas construiu um muro com grande que isolou e protegeu a placa até os dias atuais.

Muro e gradil do condomínio protegem a placa de sofrer vandalismo (clique para ampliar)

Toda essa confusão no nome dessas ruas e avenidas envolvidas só deixa ainda mais claro o quão danoso é para a cidade de São Paulo deixar a atribuição de dar nomes de vias públicas por conta dos vereadores. Trata-se de um método ultrapassado, resquício do Brasil colonial e da São Paulo de outrora cujas dimensões eram minúsculas se comparadas com a cidade de hoje. O poder de dar nome aos logradouros deveria ser atribuição da Secretaria Municipal de Cultura e, em casos excepcionais, do prefeito da cidade.

NOTA:

*1 – O nome do bairro e da estação do metro Liberdade em nada tem a ver com a colônia japonesa que ali reside e trabalha, sendo que a alteração do nome da estação para “Japão-Liberdade” é uma verdadeira afronta e desrespeito à história da região, pois dá essa falsa impressão que o termo tem a ver com os nipônicos, quando na verdade o termo é relacionado a outra coisa.



Ali era conhecido como Largo da Forca, assim nomeado em função da presença de uma forca que era utilizada para a execução da pena de morte, que funcionou até 1870. A partir de então, o largo passou a se chamar Largo da Liberdade, e o nome se estendeu a todo o bairro.



Existem duas versões para a adoção do nome “Liberdade”ː uma diz que é uma referência a um levante de soldados que reivindicavam o aumento de seus salários à coroa portuguesa em 1821, e que teria resultado no enforcamento dos soldados Chaguinhas e Cotindiba. O público que acompanhava a execução, ao ver que as cordas que prendiam Chaguinhas arrebentaram várias vezes, teria começado a gritar “liberdade, liberdade”. Já outra versão diz que o nome Liberdade é uma referência à abolição da escravidão.

O simpático condomínio tem entrada somente pela Rua Santa Cruz, isolando o acesso pela Ricardo Jafet e indiretamente acabou por proteger a placa (clique para ampliar)

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

O Estado de S.Paulo edição de 1/4/1967

O Estado de S.Paulo edição de 19/4/1968

Dicionário de Ruas – Link visitado em 8/11/2021