Capelas dos cemitérios de São Paulo tem cores alteradas

Uma polêmica está agitando pessoas e entidades ligadas ao patrimônio histórico de São Paulo e o serviço funerário da cidade (SFMSP). Tudo por conta da necessidade de se pintar e reformar as capelas dos cemitérios da capital paulista que estão há vários anos sem qualquer intervenção.

Tudo estava indo muito bem até que notaram que o SFMSP decidiu por alterar as cores de todas as capelas de tons alaranjados ou terrosos para a cor azul. Apesar de a grande maioria dos cemitérios da capital não serem tombados (o Araçá tem apenas seu muro lateral tombado e só o Consolação é tombado em sua totalidade) nunca havia ocorrido esta falta de sensibilidade.

Nas imagens abaixo é possível conferir os dois tons de cores, respectivamente o anterior e o atual, no Cemitério São Paulo. Clique nas miniaturas para ampliar.

Pessoas ligadas a órgãos de patrimônio histórico municipal e estadual – sob a condição de anonimato – fizeram a denúncia ao São Paulo Antiga que foi atrás das respostas sobre esta mudança radical. Os denunciantes criticam também os materiais escolhidos para a obra que podem vir a causar danos na reforma e reduzir sua durabilidade.

Um desses denunciantes vai além e diz “Ainda q não seja tombado, se há incompatibilidade técnica entre materiais, tá contratando uma reforma pq vai causar danos no futuro.” e complementa “o responsável técnico responde por isso pelo Código de Ética e Disciplina da A&U”. Outro denunciante acrescenta “a questão que devemos colocar para eles é que não é pq não tem tombamento que eles podem sair descaracterizando e agindo sem critério em obras históricas. Usando materiais inadequados e cores que ferem a ambiência do local.”

Na fotografia abaixo, da parede da capela do Cemitério do Araçá, é possível confirmar a denúncia feita por pessoas ligadas ao patrimônio histórico a respeito de que sempre foram utilizados tons terrosos na pintura. Não há azul ou outra cor similar nas camadas mais profundas.

O São Paulo Antiga enviou entrou em contato com o Serviço Funerário do Município e fez indagações a respeito das reformar, da escolha da cor e também se há observância ou não de eventuais materiais inadequados nas obras. Recebemos a seguinte resposta lacônica:

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Serviço Funerário do Município (SFMSP), informa que o único bem tombado no Cemitério do Araçá é o muro voltado para a Avenida Natanael e Praça Charles Miller.



Conforme Resolução Nº 24/CONPRESP/2017, art 2º, e Resolução SC 5/CONDEPHAAT/1998, art 3º, o muro não gera área envoltória e não engloba a capela em reforma. Sendo assim, não há necessidade de consulta ao DPH, entretanto, o SFMSP está em contato com órgão estadual para tratativas de sugestões acerca da obra.



Tendo em vista a necessidade de reparos em sua estrutura, a Superintendência do Serviço Funerário autorizou a reforma na capela do Cemitério do Araçá. A mesma está sendo acompanhada por engenheiros responsáveis da empresa DB e fiscalizada por arquitetos do SFMSP.



A Autarquia esclarece ainda que as cores utilizadas na pintura estão de acordo com o novo padrão implementado nas demais unidades cemiteriais do Serviço Funerário do Município.

Capela do Cemitério da Consolação pouco após sua última pintura, cerca de dez anos atrás, trabalho cuidadoso e cor correta (clique para ampliar)

O TAL “NOVO PADRÃO IMPLEMENTADO”:

Na foto a capela do Cemitério do Araçá ainda em obras

A reforma das capelas era algo já esperado e absolutamente necessário. Basta visitar o Cemitério da Consolação – que ainda não sofreu esta intervenção – para notar o quão degradado estavam as capelas.

Entretanto, uma pergunta não foi respondida pelo SFMSP e nos deixa preocupados: O tal “novo padrão implementado” de cor, mudando os tons terrosos para azul foi uma escolha e decisão de quem ? De algum arquiteto do serviço funerário ? do chefe do órgão ? São respostas que não chegaram mas que precisam ser urgentemente esclarecidas pois interferem diretamente em um padrão estabelecido e no caso do cemitério da Consolação, em questões de tombamento.

Após o contato com o SFMSP o São Paulo Antiga percorreu os cemitérios da Penha, São Paulo, Araçá e Consolação para acompanhar as obras ou a conclusão delas.

CAPELA DA PENHA FICOU “DEFORMADA”

Ao visitar a capela do Cemitério da Penha ficamos preocupados com o resultado que encontramos. Recentemente pintada a edificação já apresenta manchas e até falhas na pintura, mostrando um serviço com uma qualidade inferior ao prestado no Cemitério São Paulo, por exemplo.

Outra péssima decisão foi a pintar a administração (à direita na foto abaixo) e um outro espaço (à esquerda da capela) da mesma cor azul e sem ausência de bordas no limite do templo, dando uma triste sensação de deformação da capela, que na verdade é somente a parte central. Se tivesse ocorrido a pintura das colunas laterais por completo esse “efeito” não teria ocorrido (como não observaram isto ?). Confira:

Caso o Serviço Funerário do Município deseje complementar sua resposta, o espaço aqui segue à disposição.

