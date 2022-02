A capital paulista possui inúmeras vilas, muitas delas operárias, espalhadas principalmente pelas regiões do Brás, Bom Retiro e Belenzinho. Mesmo assim, espanta como que em uma rua que passamos com certa frequência, podemos ser surpreendidos por uma vila escondida atrás de um pequeno edifício.

Encontrar esta vila perdida em pleno bairro do Bom Retiro, precisamente no número 381 da Rua da Graça não foi nada fácil. Na verdade, foi realmente uma “luz do fim do túnel”, pois é esta a sensação que tive ao avistar um pequeno pedaço de uma residência de cor verde no final de um corredor escuro, como mostra a fotografia a seguir.

Corredor que dá acesso à vila

Curioso, resolvi entrar e acabei por descobrir a pequena e encantadora Vila Michele Anastasi, um verdadeiro oásis no meio de todo o barulho e movimentação que encontramos tradicionalmente na agitada região de compras da Rua José Paulino e adjacências.

É incrível como após percorrer o escuro túnel com piso de paralelepípedos e chegar até a vila, o silêncio toma conta do local que parece nos fazer voltar a quando a vila foi construída, ainda no início do século 20.

E ai surge a necessidade de pesquisar sobre a vila e sobre o nome que ela tem. E é ai que notamos como os serviços públicos de patrimônio histórico municipais são ineficazes ou, no mínimo, insuficientes para documentar a história urbanística e arquitetônica de nossa cidade. Não foi possível encontrar qualquer informação sobre a simpática vila, o que me levou a pesquisar sozinho sobre quem foi Michele Anastasi.

A vila fica nos fundos deste pequeno edifício

Recentemente abordamos aqui o fato de que poucos sabem que a primeira hospedaria dos imigrantes de São Paulo ficava no Bom Retiro, onde hoje está o prédio do antigo Desinfectório Central na Rua Tenente Pena. Tanto, que as ruas vizinhas a tiverem sua nomenclatura influencia pela hospedaria, como a Rua dos Imigrantes (hoje José Paulino) e a Rua dos Italianos.

E o nome “Italianos” evidentemente não foi a toa, tendo em vista de que o nome popular foi incorporado oficialmente pelo fato de muitos dos imigrantes italianos acabarem por se estabelecer ali. E isso foi também o que ocorreu com Michele Anastasi, nome evidentemente de origem italiana e que, se não morou naquela rua, ao menos ali teve seus negócios estabelecidos.

A imagem acima, extraída do Almanak Laemmert para o ano de 1935, mostra o nome de Michele Anastasi como proprietário de uma fábrica de Licores e Xaropes na Rua dos Italianos, que fica muito próxima à Rua da Graça, onde está localizada a vila.

A fábrica de bebidas apesar de não ser muito grande, foi muito conhecida no passado, especialmente no bairro, e era inicialmente uma sociedade levada por ele e Orazio Toti. Não foi possível encontrar quando a empresa iniciou e/ou encerrou suas atividades, mas descobrimos que Michele Anastasi só entrou na empresa em 1906, quando adquiriu a parte pertencente a Giacomo Castignani. Foi ai que a Castignani & Toti passou a ser denominada Anastasi & Toti.

A fábrica ficava no número 1 da Rua dos Italianos, atual 21, onde hoje existe o prédio abaixo que chama-se, vejam só, Edifício Michele Anastasi.

Os dados sobre a fábrica de bebidas se perdem com os anos e encontramos um pedido de falência em nome de Michele Anastasi, entretanto não foi possível determinar se a falência é referente a fábrica de bebidas ou se de algum outro negócio que Anastasi possuia (obs: Algumas referências apontam o nome já aportuguesado de Miguel Anastasi o que não podemos afirmar ser a mesma pessoa ou não). O fato é que no local da fábrica hoje há um prédio que leva o nome dele com lojas no piso térreo e apartamentos residenciais nos pisos superiores.

Teria sido a Vila Michele Anastasi inicialmente uma vila operária, para residência de funcionários da fábrica de bebidas ? Ou a vila seria apenas casas construídas para renda ?

Entretanto, ao menos fica aqui a certeza da real importância não só desta vila, mas também a do próprio Michele Anastasi em si para a história do bairro do Bom Retiro. Bairro este que é um coletivo de povos dos mais diferentes cantos do Brasil e do mundo e que sempre continua a nos revelar novos fatos e curiosidades históricas a seu respeito.

Quem tiver mais informações sobre Michele Anastasi, entre em contato.

