Edifício Michele Anastasi

Em 2012 escrevi aqui no São Paulo Antiga a história de uma charmosa vila operária localizada na Rua da Graça, no bairro do Bom Retiro, era a Vila Michele Anastasi. O conjunto foi um empreendimento do empresário de origem italiana cujo nome batiza a referida vila.

Vista do interior da Vila Michele Anastasi (clique para ampliar)

Na ocasião foi explicado que a vila era relacionada a outro imóvel, no mesmo bairro, onde funcionavam os negócios de Michele, uma destilaria e também um armazém de secos e molhados. Os estabelecimentos ficavam todos na mesma edificação sendo o primeiro acessível pelo número 1 da Rua dos Italianos (atual 24) e o segundo no número 23 da Rua Silva Pinto (hoje aproximadamente o número 81).

O imóvel até hoje segue por lá e está razoavelmente bem preservado, confira:

clique na foto para ampliar

O ´predinho´é uma adorável construção do começo do século 20 com dois andares e que chama bastante a atenção de quem passa na rua pelo seu estilo bem chamativo. Os pisos superiores são originalmente de cunho residencial e parece que até hoje são locados para moradia.

Fico imaginando se o próprio Michele Anastasi morava com sua família neste edifício. É bem provável que sim e que ocupasse o piso superior, pois geralmente os proprietários ficavam nas instalações mais ao alto. Atualmente é possível ver que foi feito um andar a mais onde era originalmente o telhado, tanto é que este piso extra destoa um pouco do restante da construção.

Na entrada para os apartamentos, sobre a porta, é possível ver o brasão de Michele Anastasi que estampava também os rótulos dos produtos e a publicidade veiculada em jornais e revistas (vide as duas imagens abaixo).

É uma pena que no Brasil é tão difícil colocar na cabeça de empresários que manter a fachada padronizada não atenta contra o seu faturamento. As duas lojas instaladas no térreo optaram por usar cores diferentes do restante do imóvel, adotando respectivamente o preto e o amarelo o que deixa a fachada poluída e pouco atraente.

Veja abaixo mais fotos do edifício (clique na foto para ampliar):