Uma ponte para Guaianases

Quem hoje reside, trabalha ou precisa ir até o bairro de Guaianases, localidade paulistana bem distante do centro da cidade, encontra uma série de meios de locomoção. É possível deslocar-se de ônibus, trem, táxi, veículo próprio, etc sem muita preocupação. Contudo a realidade era muito diferente na primeira metade do século 20.

Guaianases era um pequeno povoado onde a única ligação com o centro de São Paulo era a ferrovia, cuja estação foi inaugurada no já distante ano de 1877 sendo que praticamente toda a urbanidade da época era ao redor desta parada de trens. Algumas localidade próximas de Guaianases eram basicamente rurais e muito pobres, como Santa Etelvina (atual Cidade Tiradentes).

Guaianases na década de 1930 (Foto: Prefeitura de São Paulo)

Caso você não quisesse embarcar no trem até era possível uma jornada para São Paulo dentro de um carro, para isso você teria de passar por alguma das pequenas pontes de madeira que davam acesso para Guaianases, mas a maioria delas eram pinguelas destinadas somente a pedestres.

Contudo à medida que ia crescendo a urbanização da região, as melhorias viárias não seguiam a mesma velocidade. O grande salto do bairro se dá após 1948, ano em que o bairro recebe oficialmente o nome de Guaianases, mesmo assim chegar até lá era um tanto difícil com as mesmas precárias pinguelas de sempre e a mesma ponte de madeira sobre o rio Itaquera.

Até que na sexta-feira santa de 1956 esta ponte que dava acesso ao bairro, já velha e enfraquecida, não aguentou e ruiu deixando Guaianases praticamente inacessível para caminhões e veículos, trazendo desabastecimento para a região. Era preciso uma nova ponte e os populares da região pressionaram duramente a prefeitura, que prometeu em pouco tempo erguer uma nova ponte.

Pouco mais de três meses após a velha ponte de madeira cair uma nova é construída e inaugurada, desta vez em concreto, a primeira da região feita neste material. A entrega da nova ponte de Guaianases foi tão importante para o bairro que contou com comitiva municipal, evento de inauguração e a visita do então prefeito, Wladimir Toledo Piza.

O convite para a inauguração / Acervo do Instituto São Paulo Antiga (clique para ampliar)

Inaugurada a ponte nova de concreto o fluxo de veículos para a região retomou a normalidade e não era mais necessário ir até o distante desvio da Passagem Funda. Aliás esse nome hoje é de uma grande avenida que corta a região até o Lageado em direção à pedreira. A ponte construída em 1956 pode ser vista na fotografia abaixo:

A ponte prestes a ser inaugurada em 1956 / Acervo do Instituto São Paulo Antiga (clique para ampliar)

Apesar de não sabermos se essa ponte ainda existe, quase 70 anos depois de sua inauguração, é praticamente impossível saber em que trecho do rio Itaquera ela ficava, afinal boa parte deste rio está canalizada e hoje a Passagem Funda é uma avenida enorme. Estive na região e encontrei uma idêntica e da mesma largura, porém já na entrada da pedreira na Estrada do Lageado, não deve ser a mesma.

Fica a missão para algum morador do bairro! Se a encontrar mande para nós aqui.