A Vila Ré é um bairro da zona leste de São Paulo que eu tenho muito carinho e consideração, inclusive sempre é mencionada aqui no site em matérias de locais da região. Desta vez, confesso, fui surpreendido com o que encontrei no bairro: um antiquário.

Localizado na avenida Antônio Diogo, a Trekos & Trokos foi realmente uma grata surpresa da região. Criado na região não me lembro se em algum outro momento já houve um antiquário seja na Vila Ré ou nos arredores (lembro de um na Penha apenas). A loja fica próxima da fábrica de pães da Panco que até meados dos anos 1990 ainda era conhecida como Seven Boys.

O antiquário foi inaugurado em 2013 pelo simpático casal Edmilson e Lucinda Dupre e foi iniciado com o próprio acervo que eles tinham em casa. Com o tempo a loja foi fazendo aquisições e ampliando seu acervo que é considerável.

Na Trekos & Trokos você irá encontrar de tudo. Eu fui atrás de uma câmera Sony Mavica, uma das primeiras da era digital conhecida por gravar as imagens em disquete. Contudo por lá além de câmeras e acessórios para fotografia você acha brinquedos antigos, eletrodomésticos, utensílios de casa e cozinha, moedas antigas, objetos de decoração, acessórios para veículos, espelhos, relógios, telefones antigos e até coisas bem raras com um enorme troféu conquistado por um extinto time de futebol de várzea da região.

Se você é fã de antiguidades precisa conhecer a loja, vai ser difícil sair de lá sem comprar (ou vender) alguma coisa!

Serviço:

TREKOS & TROKOS

Avenida Antônio Diogo, 100 – Vila Ré

São Paulo

Telefone & WhatsApp (11) 97301-3256

Instagram clique aqui