No decorrer de um século um bairro sofre inúmeras transformações. As mudanças não se restrigem apenas às construções e as pessoas que vão e vem, mas também aos diversos estabelecimentos comerciais e fabris de uma região.

E se pensarmos em São Paulo, uma cidade que desloca suas atividades constantemente (veja o centro financeiro que era na região da Sé e hoje já está na região da Berrini) ainda é mais difícil de encontrar locais tradicionais estabelecidos no mesmo lugar.

Hoje vamos falar de um pequeno estabelecimento que só tive conhecimento recentemente quando um descendente entrou em contato enviando as fotos do local. Hoje apresentamos para vocês, a Tinturaria Reformadora:

O estabelecimento em fotografia da segunda metade da década de 1930 (clique para ampliar)

Operando desde sempre no bairro da Liberdade, a tinturaria iniciou suas atividades em 1930 em um ponto comercial localizado no número 165 da Rua do Glicério. Não muito tempo depois mudaram para seu novo e definitivo endereço, no 290 da Rua Barão de Iguape (vide imagem acima). O proprietário era Carlos Augusto Dias (na foto ele está com uma das mãos no bolso).

De acordo com sua neta, Roseli Dias Ortigoso, que enviou as fotografias da tinturaria, o estabelecimento funcionou até aproximadas 1945.

Abaixo um trecho do “Livro Vermelho dos Telefones 1937-1938” com um trecho da listagem das lavanderias. A Reformadora aparece grifada:

Agradecimento: Roseli Dias Ortigoso