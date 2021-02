Em nossos estudos sobre a região de entorno da Praça Ramos de Azevedo e Theatro Municipal, descobrimos diversas construções interessantes erguidas entre o final do século 19 e início do século 20 cujos registros são raros e suas histórias, desconhecidas. É o caso do suntuoso Palácio do Trocadero, da residência de José Paulino e do extinto Palais Elegant. Todos eles já demolidos no decorrer do século XX e igualmente localizados ao longo da Rua Conselheiro Crispiniano

Hoje prosseguimos com nossa pesquisa trazendo aqui outra construção praticamente desconhecida dos paulistanos, localizada no então número 12 da Rua Barão de Itapetininga.

Rua Barão de Itapetininga em 1920 (clique na foto para ampliar)

Este interessante e eclético imóvel comercial foi construído no limiar do Século XX no local que outrora existiu a residência de Bento José Fernandes e serviu de diversas funções, sendo as mais notáveis o Cine Scala, Cinema Brazil (em 1915) e, finalmente, a Sociedade Industrial e de Automóveis Bom Retiro*¹.

Esta última empresa foi a que por mais tempo permaneceu no local, até a segunda metade da década de 1920, quando este imóvel juntamente com outros na vizinha Rua Conselheiro Crispiniano foram demolidos para dar lugar ao futuro Prédio Glória (inaugurado em 1928).

Neste endereço a Sociedade Industrial e de Automóveis Bom Retiro tinha uma de suas filiais, cujos demais endereços estavam espalhados pela região central paulistana na Rua Direita (matriz), Largo de São Francisco e Rua Júlio Conceição, no Bom Retiro (oficinas).

Fundado em 1911, o estabelecimento também era conhecido pelo nome “Casa Ford” uma vez que era o principal representante da fabricante no Brasil nos primeiros anos da Ford no país. Outras marcas comercializadas por eles eram Briscoe, Essex e Hudson.

publicidade de 1912 (clique para ampliar)

A empresa não era apenas uma concessionária automotiva e também atuava na produção de outros produtos, como arames para aplicações residenciais e para a construção de cercas. Para estes produtos era utilizada a marca “Page”, bastante conhecida dos paulistanos nas duas primeiras décadas do Século XX e destaque na Exposição Industrial da Cidade de São Paulo do ano de 1917.

Em 1916 a empresa foi uma das principais patrocinadores do Primeiro Raid São Paulo <-> Ribeirão Preto, prova automobilística entre as duas cidades e que antecedeu em 20 anos ao primeiro Grande Prêmio de São Paulo.

Em algum momento da segunda metade anos 1920 a Sociedade Industrial e de Automóveis “Bom Retiro” passou a trabalhar com dificuldades financeiras, muito possivelmente pelo aumento da concorrência no setor de veículos, com a abertura de diversas outras revendas de veículos tanto da Ford quanto de outras marcas. A empresa teria sua falência decretada em 29 de maio de 1930.

O interior da loja, com um veículo em exposição, em 1920 (clique para ampliar)

NOTA:

*1 – Não foi possível identificar em que ano a Sociedade Industrial e de Automóveis Bom Retiro instalou sua loja na Rua Barão de Itapetininga, nosso palpite é algum momento entre 1918 e 1920.

CURIOSIDADE:

A fotografia abaixo mostra no quadro amarelo onde ficava exatamente a antiga construção da Rua Barão de Itapetininga, 12 (atual número 26). Ali é o Prédio Glória, cuja entrada fica na Praça Ramos de Azevedo.

clique na foto para ampliar

