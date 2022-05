Sobrados Geminados – Rua Albuquerque Maranhão

O Cambuci vem sendo desde o início da pandemia uma espécie de “bairro do momento” para a especulação imobiliária. Está acontecendo por ali um grande “boom” de demolições e construções de novos empreendimentos, colocando abaixo muita casas e galpões antigos relevantes.

Mesmo assim ainda é possível encontrar muita casa antiga interessante que segue de pé e – merece – ser preservada. É o caso deste belo conjunto de sobrados (dois) geminados:

Localizado na Rua Albuquerque Maranhão estes sobrados geminados são ótimos exemplares da arquitetura antiga ainda presente no bairro do Cambuci. Idênticos na fachada, são dispostos de maneira oposta no lote, sendo uma casa de frente para a rua e a outra aos fundos.

Chama muito a atenção ó ótimo estado de preservação da fachada que mantém intactos todos seus elementos originais, tendo sido acrescentado apenas um portão de ferro junto a cada entrada por questões de segurança. Algo absolutamente compreensível.

Veja mais duas fotos: