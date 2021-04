Houve um tempo em que dificilmente as residências possuiam garagens. Seja por serem casas operárias, casas simples para aluguel ou mesmo por falta de necessidade – devido ao fato de que no passado o carro era um bem ainda mais difícil de se possuir – era bastante comum termos imóveis assim como os da foto:

Localizados nos números 532 a 542 da Rua Marechal Barbacena, na Vila Regente Feijó, esses quatro sobrados geminados são excelentes exemplares preservados das antigas residências das classes operárias paulistanas. Era comum pertencerem a um único proprietário que as alugava como forma de obter renda.

No caso destas, tudo indica que era neste padrão também. Afinal se observarmos o frontão das casas localizadas nas extremidades, veremos as iniciais “FR” pintadas dentro de um círculo branco. É bem possível que sejam as iniciais do proprietário original.

Na fachada a inscrição “FR”

No que se refere a estas casas em si, todas encontram-se bastante preservadas e em ótimo estado sendo que suas características originais estão mantidas. Observem que as casas nas extremidades tem um padrão arquitetônico levemente diferente das que estão mais ao centro.

