Sobrados – Rua Gama Cerqueira

Reparem que belo par de sobrados geminados encontramos no números 599 e 607 da rua Gama Cerqueira, região do bairro do Cambuci.

clique para ampliar

São dois sobrados muito simpáticos de traços arquitetônicos simples porém muito bem executados. Esse trecho da Cambuci já bem próximo ao Jardim da Glória é muito bem sortido de casas antigas, felizmente a maioria delas muito bem cuidadas com essas duas.

Ao lado podemos observar que as vizinhas (lado esquerdo) foram derrubadas e um novo empreendimento está para surgir. Tomara que não traga danos aos sobrados quando as fundações começarem a ser feitas, pois é muito comum ocasionarem rachaduras nos imóveis ao redor.