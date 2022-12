Sobrados geminados – Rua dos Campineiros

Costumo dizer que na Mooca não tem passeio chato, isso porque é muito raro andar pelas ruas do bairro e não encontrar alguma construção antiga interessante. Sempre vai ter alguma coisa que eu não tinha reparado antes, mesmo tendo passado por ali diversas vezes.

E não foi diferente desta vez ao passar pela Rua dos Campineiros, onde encontrei esse interessante conjunto de sobrados geminados:

Os quatro sobrados formam um bonito conjunto antigo mesmo com as alterações feitas nos últimos anos que tiraram um pouco da originalidade, como o caso das telhas instaladas para proteger os veículos. O portão alto da casa à esquerda também não é tão legal. De todas elas a da ponta direita é que está mais original de todas.

Este tipo de construção é muito legal e não era raro serem originalmente de um único proprietário que fazia do conjunto uma fonte de renda. A casos também em que imóveis deste tipo não eram erguidos por construtoras, mas por pequenos empreendedores que compravam o terreno, erguia as casas e depois as vendia. Na Mooca muitos surgiram dessa maneira.

Fico imaginando como seria bonito se todos eles estivessem harmoniosos, com o mesma cor e portão baixos…

