Sobrado – Rua Santa Luzia

A Santa Luzia é uma rua do bairro da Sé um tanto quanto curta que serve de ligação entre a rua Dr. Tomás de Lima e a Conselheiro Furtado, mas que reserva dois belos exemplares da São Paulo de outrora para encher nossos olhos.

Hoje apresentamos o sobrado localizado no número 23. Construído no início do século 20 serviu inicialmente de residência para uma pessoa chamada René Valim. Posteriormente não sabemos a quem passou a pertencer a casa.

Tombada como patrimônio paulistano está sempre muito bem cuidada e apresenta-se em excelente estado de conservação.