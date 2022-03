Sobrado – Rua Líbero Badaró 114 a 126

Quando pensamos em Rua Líbero Badaró logo imaginamos edifícios altos e sisudos. Afinal é lá nesta rua que estão importantes arranha-céus paulistanos, como o edifícios Martinelli e Conde de Prates. Entretanto ainda encontramos por lá uma ou outra construção mais baixa, como esta a seguir:

clique na foto para ampliar

Um dos últimos sobrados da rua esta construção é do inicio do século 20 e atualmente é utilizada somente como estacionamento. Infelizmente este tipo de uso não valoriza a construção e apenas contribui com a degradação do centro histórico de São Paulo, pois poderiam ter outros uso mais interessantes e compatíveis com a edificação, como restaurante, escola e afins.

É preciso uma politica mais eficiente de ocupação do centro, com taxas mais elevadas de IPTU e impostos para quem não quiser investir em usos eficientes de suas propriedades. A cidade não precisa de mais estacionamentos, precisa de outros tipos de ocupações.

Em tempo boa parte destas propriedades menores do centro encontram-se nas mãos de estrangeiros, a maioria das vezes chineses.