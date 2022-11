Sobrado – Rua Comendador Cantinho

É interessante como mesmo um bairro que visito com muita frequência acabo ainda por encontrar construções interessantes que eu não tinha visto anteriormente. É o caso desse belo sobrado antigo do bairro da Penha.

clique na foto para ampliar

Localizado no número 352 da Rua Comendador Cantinho, já bem próximo ao centro da Penha, este charmoso sobrado antigo me chamou a atenção pelos seus traços arquitetônicos e seu estado de conservação. Ele parece ser a face externa de uma pequena vila cujo acesso se dá à esquerda do imóvel.

Algo que me chama a atenção é o padrão construtivo do telhado que me parece não ser o original, possivelmente adaptado após alguma reforma. Caso não vemos aqui um estilo construtivo bem foram do comum para sua época.

Ao fundo, na vila, parece que a construção de fundo com essa é bem similar – ao menos em suas proporções.

Na fachada me chama a atenção o portão e gradil baixos, a mureta de pedras e os detalhes arquitetônicos sobre as portas e janelas. Enfim, uma bela casa em um trecho da Rua Comendador Cantinho que não é muito conhecido pelas construções bem cuidadas.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):